Plzeňský šéf Šádek: Limberský pochopil, kdy skončila sranda

„Chviličku jsme bojovali, ale nakonec jsme došli k tomu, že takhle je to nejlepší,“ pronesl generální ředitel majitel západočeského klubu.



S Limberským toho za dlouhá léta prožili spoustu. Řadu krásných momentů prokládalo i několik pořádně nepříjemných chvil, plzeňského srdcaře totiž zároveň doprovází pověst průšviháře.

„Nejhorší to bylo po incidentu s volantem. To jsme měli nejblíže k tomu, že naše fotbalové a přátelské pouto skončí,“ připomněl Šádek příhodu, kdy Limberský boural v opilosti a následně slavil gól v Příbrami imaginárním řízením ve vzduchu.

Podle Šádka však Limberský v průběhu let zmoudřel.

„Byl jsem rád, že David pochopil, že sranda už přestala. Ani já nejsem úplně čistý a nikdo nemá pít víno a kázat vodu, takže někdy to měli se mnou snažší, že jsem se nechal unést, a hrál jsem tu hru s nimi,“ sdělil.

Autory knihy jsou novináři Ervín Schulz a Zdeněk Soukup, kteří se snažili zachytit Limberského kariéru nejen z pohledu samotného fotbalisty, ale i okolí.

Vydání už má Limberský za sebou, a tak musí vymýšlet, na jakou dráhu se vydá nyní. Stále ještě působí v třetiligových Domažlicích, rád by se ale zapojil do dění i v plzeňské Viktorii. Na jakém to však bude postu, zatím jasné není.

„Nabízel jsem mu sekačku, to ho ale prý úplně neláká. Budeme hledat pozici, na kterou si vyhovět,“ vyprávěl s lehkou nadsázkou Šádek. Plzeňskému majiteli je jasné, že v knize se objeví i momenty, které by se za jiných okolností na veřejnost nedostaly. „Spousta věcí proběhla médii, ale ty další? Nevím, jestli z toho budou mít spoluhráči radost, až to budou muset vysvětlovat doma,“ usmíval se.