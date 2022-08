Jsem emočně vysátej, ale živej! Boss Šádek o Lize mistrů i narození dcery

Plzeň k nečekanému květnovému titulu přidala senzační postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Svůj čtvrtý v historii.

„Je ze všech nejcennější! Fungujeme jinak než ostatní kluby, není u nás všechno jen o penězích,“ soukal ze sebe Šádek před kamerami Premier Sportu.

Pořád vstřebával, co jeho klub zrovna dokázal.

A nejen to: „Před zápasem se mi narodila dcera a Liga mistrů je takový upgrade, o kterém jsem snil. Jsem emočně úplně vymlácenej, vysátej posledních patnáct minut fotbalu jsem sledoval zavřený sám v kanceláři a bylo to poměrně náročný. Ne že bych klukům nevěřil, ale byl jsem si vědom kvality soupeře. Věděl jsem, že mají na to, aby nám dali druhý gól a šlo se do prodloužení...“

Plzeň otočila odvetu závěrečného předkola s Karabachem na postupových 2:1 ve druhém poločase, během kterého se prosadili Kopic s Klimentem. Pak naplno propukly oslavy.

„Žena se nedívá, tak snad můžu říct, že tohle na chvíli přebilo i narození dcery. Jmenuje se Sofie. Přemýšlel jsem i nad Viktorií, ale to už by mi přišlo trapné,“ pokračoval Šádek zvesela, než zase zvážněl.

„Jsem klukům vděčný za to, jak celé tohle období uchopili. Nejen teď. Plzeňský fotbal si nezasloužil umřít, poslední dva roky se s tím dost peru, byl jsem mrtvej, pak polomrtvej a teď budu zase chvilku živej,“ opakoval.

Po bývalém majiteli Tomáši Paclíkovi loni v březnu klub převzal, ale slibovaného investora za celý rok nenašel. Loňskou sezonu jel na dluh, na totální riziko. Buď, anebo. Šádek všechno vsadil na jednu kartu, nyní má s Plzní po mistrovském titulu jistotu 400 milionů korun, které UEFA klubům za účast v hlavní fázi Champions League vyplácí.

Další bonusy si navíc Viktoria může uhrát v základní skupině.

„Jsem šťastný za celý český fotbal,“ vykládal. „Víte, já moc neumím slavit bezprostředně, všechno mi dochází postupně. V posledních letech to byla Slavia, která držela prapor našeho fotbalu v evropských pohárech, jsem rád, že jsme to teď přebrali my, a věřím, že ve čtvrtek uspěje jak Slavia, tak Slovácko.“

Mezi fanoušky soupeře má přitom Šádek nálepku šíbra, kterého předchází velmi kontroverzní pověst. Pro Plzeň je to však pan Zachránce a kouzelník. Ostatně právě jako čaroděje ho vlastní příznivci vyobrazili na obřím choreu před výkopem odvety s Karabachem.

I s výrazně omezenými možnostmi totiž dokázal holohlavý chlapík ve Štruncových sadech navázat na úspěchy mimořádné Vrbovské éry. Trefil se do trenéra Michala Bílka i posil, které do kádru během posledních dvanácti měsíců přivedl.

Tým drží pohromadě, je cílevědomý, věří si a určitě neřekl poslední slovo.

„Už nedopustím, abych překročil hranici jako v minulosti,“ zmínil Šádek. „Ale věřím, že klukům z Prahy - nikoli nepřátelům, ale našim soupeřům - jako Viktorka Plzeň ještě zatopíme.“