Zázrak ze západu. Filmová série nabídne unikátní pohled do zákulisí Plzně

„Fanoušci se můžou těšit na nevšední pohled do zákulisí klubu, který dominuje poslední dekádu tuzemské fotbalové scéně. Dominanci podtrhl ještě unikátnějším příběhem. Viktoria Plzeň k tomu přistoupila naprosto otevřeně. Vyzdvihl bych přínos Adolfa Šádka, který bývá strohý směrem k médiím a nehodlá se předvádět. V dokumentu se opravdu otevřel a řekl takové věci a takové informace, které nikdy nikdo nevěděl,“ řekl o svém díle režisér Petr Větrovský.

Víkend otců Tradiční akce Ligové fotbalové asociace Víkend otců, která se zaměřuje na rodiny s dětmi, se opět představí na fotbalových stadionech. V rámci události připravuje celá řada klubů doprovodný program, soutěže a další speciální akce cílené právě na rodiny s dětskými fanoušky. Víkend otců bude probíhat dvě ligová kola. 24. a 25. kolo Fortuna ligy a 19. a 20. kolo Fortuna národní ligy.

Dokument mapuje cestu k šestému mistrovskému titulu, předkolo Ligy mistrů a základní skupinu Ligy mistrů, kde se Viktoria utkala s giganty evropského fotbalu.

„V první fázi jsem si nedokázal představit, že půjde skloubit nabitý program a program Ligy mistrů s natáčením. Navíc jsem vyhlášený tím, že chceme mít klid na práci, a že ne úplně vše pouštíme otevřeně do médií. Po několika diskuzích s lidmi z Betana a Petrem jsme dospěli k názoru, že to bude náročné, ale skloubit to půjde. Za několik týdnů budou mít fanoušci možnost vidět naprosto unikátní věc. Je škoda, že nemohu vzít některé věci, které jsem řekl, zpět. S odstupem času jsem rád, že tento dokument vznikl,“ přiznal generální ředitel a majitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

Dokument se snaží zaměřit na příběhy jedinců. Třeba útočníka Klimenta, jehož branka proti Karabachu poslala Viktorii do základní skupiny Ligy mistrů.

„Asi každý, kdo má rád fotbal, sledoval podobné série o Arsenalu či Manchasteru City. Za celý tým můžu říct, že jsme byli nadšení, že můžeme být součástí seriálu o Viktorce a moc se těšíme, až uvidíme finální výsledek,“ hlásil na tiskové konferenci Jan Kliment.

Šestidílný dokumentární seriál o Viktorii Plzeň bude mít televizní premiéru 24. dubna od 19 hodin na stanici O2TV Sport.