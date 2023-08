Křišťál hozen do vody se leskne. Je to úkaz, chválí Jílek nováčka

Měl šlapat na paty stálici na pravé obraně Jurajovi Chvátalovi, ale čahoun Křišťál umí zahrát také na pravém stoperovi a jak předvedl při domácí výhře 3:1 nad Karvinou, rovněž ve stoperské trojici přes nohu zleva.

Vedl si téměř bezchybně. Byť ligový nováček, ve svých letech už žádný bažant. Pro Sigmu může být jeho příchod gratis po konci smlouvy v Jihlavě ternem.

Trenér Václav Jílek se při zranění levák Slámy nerozpakoval a pracovitého poctivce s výborným pohybem a hrou hlavou hodil do vody.

„Má předpoklady a chce se zlepšovat. Učí se, ptá se a maká na každém tréninku. To byla věc, která nás vedla k tomu poslat ho do sestavy, i když je pravák. Nebylo to pro něj přes nohu jednoduché,“ chválil Jílek. „My jsme ale věděli, že když nemáme Jirku Slámu, tak chceme mít na halfbekovi Ondru Zmrzlého. Na pozici levého stopera dohrával v generálce proti Mezökövesdu i proti Termalice. Určitě to pro něj nebyl špatný ligový start.“

Už na Spartě si při debutu vedl půl hodiny před plným stadionem kurážně. Vyhrával souboje a díky dlouhému kroku stíhal nahánět ligové šampiony. Proti Karviné na výkon navázal, jako by ani neměl nervy. „Měl tam jednu defenzivní situaci v první půli, kterou úplně nezvládl a pak to skončilo rohem a ve druhé půli jedna rozehrávka,“ našel Jílek drobné nedostatky.

Pak už jen uznale pokyvoval hlavou: „On je přírodní úkaz, nevidíte na něm nervozitu a dovolí si. Je velmi silný běžecky a myslím, že to ještě ukáže. Rychlostně výborně vybavený. Je trošku pavouk, tam ho čeká práce, aby trochu zesílil. Jinak je ale charakterem přesně nastavený tak, jak to jako trenér chcete a se kterým chcete pracovat.“

Pospíšil, téma pro trenéry

Totéž platí také o zkušeném záložníkovi Martinu Pospíšilovi, jemuž se Jílek snaží najít po příchodu z Polska nejvhodnější roli ve středu hřiště.

Záložník Olomouce Martin Pospíšil se žene do útoku proti Slavii.

„Je to pro nás téma. Má nadstandardní hráčskou kvalitu. Jeho rychlý driblink směrem nahoru je úžasný, bohužel ale třeba na Spartě ho vůbec nevyužil. To nás zlobí, protože už je ve věku, kdy se umí vyrovnat s tlakem,“ zdůrazní Jílek. „Hodně jsme tlačili na to, aby nechodil tak dolů a držel se vyšších pozicích a když se mu to otevře, tak tam najel. Hlavně v prvním poločase to ukázal a díky těmto věcem byl rozdílový. Stále si ale myslím, že je tam velký prostor, aby se cítil ještě líp.“

Vidět by to mělo být už v sobotním (15.00) mači na Slovácku. A chybět by neměl ani učenlivý pavouk Křišťál.