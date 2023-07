Jílek: Juliš bude dávat góly a hotovo. Tým je hladový, těší kouče

Vítáte po stoprocentní přípravě zvýšená očekávání fanoušků, anebo nadšení raději tlumíte?

B je správně. Výsledky v přípravě nejsou předpokladem proto, že budete úspěšní v sezoně. Nemá to žádnou váhu, zápasy budou jiného charakteru. Vstupují do toho úplně jiné mentální vlivy.

Vedení vám oficiálně cíl nevyhlásilo. Jaký si dáváte sám?

Mužstvo je hladové. Poté, co si zažilo umístění v šestce, o to víc. Z týmu půjde ambice obhájit tyto příčky. Motivace v podobě Evropy je krásná, ale vůbec se k tomu neupínáme. Rozhodující je vstup do soutěže. Los nemáme úplně jednoduchý, ale kdo má. Věřím, že zase posuneme o kousek výš kvalitu hry, která jednoznačně šla v loňském ročníku nahoru, a budeme schopni hrát vyrovnané zápasy s první trojkou. Očekávám vyrovnanost soutěže a daleko větší tlak na první šestku.

Do Evropy může nově vést cesta i ze střední skupiny...

Zajímavá motivace, ale chci být na co nejvyšší pozici. Kalkulovat se sedmým místem je nesmysl. Budeme se rvát o každé body. Třeba se nám povede loňské umístění i vylepšit. Tohle mužstvo prokázalo kvalitu v minulé sezoně, víceméně zůstalo pohromadě a vhodně jsme ho doplnili. Lukáš Juliš přišel jako náhrada za Mojmíra Chytila. Chtěli jsme udržet Honzu Fortelného a k Jurajovi Chvátalovi jsme chtěli na pravého beka přivést konkurenci, to všechno je.

Jen Růsek pořád není.

Všichni vnímáme, že s Tondou bychom měli víc možností, ale takový je stav. Dělá první poslední, bojuje. Problém může být, pokud by to dál nezvládal mentálně. Je strašně důležité, aby to unesl.

Díváte se po náhradě?

Kádr je poskládaný dobře, ale kdyby se naskytlo něco zajímavého, tak se o tom pobavíme.

I Juliš trpěl dříve na zranění...

...ale na Ibize byl zdravý. V minulosti měl problémy i na Spartě. Teď absolvoval celou sezonu, bude zdravý, bude tady dávat góly a hotovo!

Olomoucký Lukáš Juliš se raduje z gólu v zápase s Rapidem Vídeň.

Nechybí vám v týmu nadaný teenager?

Minulé roky to bylo předimenzované. Žádný klub není schopen rok co rok generovat dva tři mladé hráče. Máme nového trenéra v béčku, chtěli jsme, aby měl kádr dvaceti lidí pohromadě, ať s ním může pracovat. Proto někteří hráči nebyli s námi. Nebylo to jednoduché, ale správné. V tuto chvíli tam nejsou tak silné ročníky. Viděl jsem zápasy i tréninky.

Kdo z mladíků vás zaujal?

Dobře je našlápnutý Mikeš Cahel, který s námi byl čtrnáct dní. Je tam Moses a Adam Uriča, kterého jsem úplně neznal, ale hrál velmi slušně. Teď je potřeba, aby ještě udělali další krůček. Fiala měl vynikající přípravu, musí to však ukázat v soutěži. Čekám na to. Bavíme se o něm s Laďou Minářem (sportovním manažerem Sigmy) už druhý rok. Má dobré předpoklady. Sehnat útočníka je obrovský problém, tady ho máme. Musíme s ním pracovat. Můžeme tady mít zase zajímavé jméno. Počítáme s mladými, chceme je dostávat do kádru. Mohou znamenat velmi dobrou perspektivu Sigmy Olomouc.

A co záložníci Langer se Spáčilem, kterým je už 23 let?

Už je neberu jako mladé hráče, měli by ukázat kvalitu a tlačit na střední záložníky, které máme. Snažíme se o maximální propojenost našich dvou týmů.

Budete po trenérovi béčka Tomáši Janotkovi chtít podobný styl hry a presinkové nároky?

Kdo viděl přípravu béčka, vidí změnu. Gusta Chromý měl jiný pohled na fotbal, teď je to bližší k našemu aktivnímu presinku. Sdílíme téměř stejnou kancelář, hodně konzultujeme zápasové a hráčské věci. Ale v tom nebyl problém ani s Gustou. Jen přichází jiná mentalita trenéra.

Za poslední rok jste prodali tři hráče – Jemelku, Daňka a Chytila. Kdo je na řadě?

Nebýt nešťastného zranění Tondy Růska, tak už by tady možná taky nebyl. Našlápnuté měl dobře. Že má dovednosti, to všichni viděli na každém tréninku. Byla to otázka toho, aby to přenesl na hřiště. A když se mu to začalo dařit, tak z toho vypadl. To je pro nás komplikace jako pro klub. Vnímám to v širších souvislostech. Další konkrétní jména teď neřeknu. Ale jsou tady hráči, kteří přišli s nějakou historií a měli by kvalitu potvrzovat. Třeba Honza Vodháněl. Má nadstandardní ligové dovednosti. Vrací se do kvality, kterou ukázal v Bohemce, když si vysloužil zahraniční zájem. V přípravě dostal dost prostoru, prosazoval se. To je hráč, který může být zajímavý. Kádr ale nemáme postavený na individualitách jako to bylo v případě Chytila.

Jste spokojený s africkými hráči Delem a Muritalou?

Jsem. Dele se během půlroku aklimatizoval, občas už zkouší nějaký výstřelek. Možná se přizpůsobil až moc. Na hřišti je poctivý. Zná svou roli, respektuje ji, pracuje. Velmi dobře vedený kluk. Potenciál ukázal, musíme ho rozvíjet, i když teď jsem čekal, že bude v přípravě dál. Ale je to logická věc. Když tam kluka vystřelíte, jde nahoru, pak přichází útlum. Opakovat výkonnost není jednoduché. V průběhu podzimu se bude zlepšovat a bude tlačit na ostatní. Muritala nás na zkoušce přesvědčil, ale potřebuje dotáhnout. Není stoprocentně připravený pro ligu. Jsou to pracovití kluci, se kterými stojí za to pracovat.

Už jste našli vhodné místo v záloze pro Martina Pospíšila?

To jsou dennodenní debaty i analýzy. Martin tady zůstal dvakrát po videu úplně sám. U takto zkušeného hráče to je překvapivé, ale Martin je v tomto velmi otevřený. Líbí se mi jeho přístup: Trenére, já chci kritiku, informace, protože se pořád mohu zlepšovat a v tom systému úplně dobře nefunguju. Pospa chce hrát, chce balon, a když ho chvilku nemá, hledá ho v prostorech, které nejsou ideální pro to, abyste udrželi základní rozestavení. Další věc je míra běžecké náročnosti. Poslední dva zápasy odehrál dobře běžecky. Ví, co od něj čekám, co ten post obnáší. Našel balanc v ofenzivě, protože když se dostává nízko, ztrácíme kreativitu. Nemá pak vstupy na poslední třetinu hřiště, finálky. Teď se to změnilo. Měl velmi dobré situace. Musí víc provazovat řady. Víme, co mu sedí. Věřím, že jsme v tom udělali kus práce a bude to lepší.

Olomoucký Martin Pospíšil si vede míč.

Konkurence ve středu pole je v Sigmě nevídaná.

Pokud máte dobře charakterově nastavené hráče, tak je konkurence vždy zdravá, je to hnací motor. Pokud se hráči uráží, že nedostanou patřičnou minutáž, uzavírají se do sebe a hledají pak jiné důvody, blbosti, tak je to problém. My se snažíme s Jirkou Saňákem a Milanem Kerbrem na tom pracovat. Konkurence ve středu hřiště je obrovská, otevírá nám možnosti směrem k typologii zápasů. Můžeme nějak nastoupit na Spartě a úplně jinak pak v dalším zápase s Karvinou. Všichni by chtěli na hřišti odehrát 90 minut, to je logické, ale důležitý je pro mě respekt k tomu rozhodnutí a dalším hráčům. Mluvím o přejícnosti, což je důkaz zdravé kabiny. A to tam cítím.

Máte o sestavě jasno?

Na 90 procent mám jasno. Bavíme se o jednom, dvou postech.

Brankáři už hodili za hlavu sérii chyb na jaře?

Každá chyba je u nich strašně vidět. Všechno mělo své příčiny a průběh. Macík dlouho chyběl, potřeboval nabrat jistotu a zápas od zápasu je to lepší. Počítali jsme, že bude připravený i Tadeáš Stoppen, že nepřijde komplikace a reoperace zánártní kůstky. Trojice brankářů je připravená. Hráčům musíte věřit. Vůbec nejde, abych se vracel k tomu, co bylo. Pomůžou nám.

Olomoucký brankář Matúš Macík.

I přepínání rozestavení?

Byl to primární cíl. Vyzkoušeli jsme si to už na konci základní části ligy. Přepínali jsme z 3-5-2 na 3-4-3. Ve čtverce vzadu je fixace dostatečná, tam se kluci cítí dobře. Ale chtěli jsme mít alternativní typy rozestavení, abychom nebyli tolik čitelní a byli jsme dominantnější. Ale kopírujeme dvě třetiny ligy, které to tak mají. Něco nám vyhovuje víc, něco méně. Záleží i na tom, v jaké aktivitě hraje soupeř. Ne všechny zápasy se povedly, i když jsme vyhráli. Ale ukázalo to aspoň slabé stránky rozestavení a jak pracovat, abychom se zlepšili. Mužstvo to má zvládnuté, může to být výhoda.

Už na Spartě?

Bude to velmi dobrá výzva, plný stadion. Jedeme na půdu mistra, který měl své problémy na začátku přípravy, ale generálka se jim povedla, smetli Anderlecht velmi přesvědčivě. Pro nás je to dobrý start, můžeme se okamžitě konfrontovat s nejvyšší kvalitou. O motivaci mužstva nemám obavu. Nejzásadnější bude, abychom přijeli správně mentálně nastavení, že jsme schopni odevzdat výkon, na který máme, a ne aby to dopadlo jako v loňské sezoně, kdy jsme to prostě neunesli. Jsme schopni na Spartě odehrát dobrý zápas.