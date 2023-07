Honzíku, to jsi celý ty! smál se kouč Jílek střelci Navrátilovi

Povedlo se jen zčásti. Po návratu hlavních aktérů na hrací plochu byl terén značně podmáčený. A snad proto padl jeden z nejkurióznějších gólů, který sigmáci vstřelili.

Po sérii nepřesných kombinací nakopl šajtlí dlouhý míč za obranu Martin Pospíšil. U balonu byl sice nejdřív hostující gólman Lapeš, ale jeho odkop byl mizerný. Míče se pár metrů za středovým kruhem zmocnil Jan Navrátil a bez rozpaků vyslal přesný lob do opuštěné svatyně Slezanů. „Nejdřív jsem viděl rozběhnutého Juraje Chvátala, chtěl jsem mu to dát, ale pak jsem se podíval na postavení obránců a rozhodl jsem se to zkusit,“ usmíval se střelec branky.

„Věřil jsem si. Prostě jsem to vzal na sebe,“ dodal Navrátil. V zápase přitom několik tutovek zazdil. „Jasně, šance s vámi trochu zamávají, mrzí mě to, ale cítil jsem se dobře,“ přiznal střelec.

Sigma i díky jeho přispění zvítězila 3:1 a připsala si do tabulky první tři body. Zápas mohl skončit jakkoli, v první půli oba celky vstřelily břevno. „Místy naše hra byla pomalejší, než jsme si představovali, byli jsme trochu míň aktivní. Ale myslím si, že zápas měl být rozhodnutý už v prvním poločase,“ hodnotil kouč Hanáků Václav Jílek.

Nestalo se, ba naopak krátce před půlí udeřil z protiútoku karvinský Papalelé, třebaže Macík měl pomalou přízemní ránu krýt. „Ruku na srdce, můžeme být rádi, že poločas byl v náš neprospěch jen 1:2,“přidal hodnocení karvinský kouč Tomáš Hejdušek.

Jan Navrátil ze Sigmy Olomouc u míče v zápase proti Karviné, brání ho Jaroslav Málek.

„Hloupostí jsme pustili soupeře do hry. Druhý poločas do toho vstupuje trochu mentalita strachu o výsledek, to jsou věci, které se pořád opakují,“ konstatoval Jílek. „Naštěstí Honza Navrátil po šancích, které neproměnil, exkluzivně navýšil na vedení 3:1. Byť pak do toho zasáhla trochu příroda, měli jsme to pod kontrolou,“ přemítal kouč.

Ovšem při předešlých možnostech Navrátila se chytal na lavičce za hlavu. Tuhle Navrátil minul hlavičkou z malého vápna, pak ve vápně mířil nad. „Říkal jsem si – Honzíku, to jsi zase celý ty! On tady dlouhodobě čelí kritice, neprosazuje se. Dnes i v kontextu té šance na Spartě, kterou měl, tak už mohl dát pět branek,“ pokračoval Jílek.

Julišovi se comeback povedl

Zápas nabídl ještě jeden zajímavý příběh. Útočník Lukáš Juliš se poprvé od 28. června 2020 představil na Andrově stadioně. V ligové skupině o udržení tenkrát vstřelil Karviné dva góly a v sobotu se historie opakovala – po třech letech, jednom měsíci a jednom dni.

Juliš si po čtvrthodině hry ve vápně počíhal na centr Chvátala z pravé strany, zády k bráně si míč přizvedl a z otočky volejí zamířil mimo dosah Lapeše. Ten se po marném plachtění vzduchem zmohl vkleče pouze na gesto: „Borci, co s tímhle mám dělat?“

Lukáš Juliš z Olomouce během utkání proti Karviné

A Juliš byl i u druhé branky Sigmy, která přišla ve 33. minutě. Tentokrát zprava přihrával Vraštil, Juliš naznačil střelu, ovšem míč šikovně pustil mezi nohama a osamocený Zmrzlý zamířil placírou k tyči. „Ukázal genialitu. Ve vápně je hrozně silný, úžasný,“ chválil Jílek forvarda. Stoprocentně však spokojený nebyl. „Z naší strany nebyla vidět snaha přidat čtvrtý gól, ale mužstvo si to pohlídalo zkušeně. Potřebovali jsme po nepovedeném vstupu do sezony vyhrát,“ pravil.

Sigma vyhrála už šestý vzájemný zápas s Karvinou v řadě. Celkové skóre: 14:3. V lize s ní nikdy neprohrála. „Přemýšlel jsem nad tím před zápasem, říkal jsem si, že to může být ten tým, co nám zkrátka sedí, ale já na to moc nevěřím,“ smál se Jílek.

Počínání jeho družiny sledovali z tribuny i Tomáš Přikryl a Filip Novák. Fotbalisté, kteří skončili v zahraničí, jsou momentálně bez angažmá. „Kluci čekají na nabídku z venku,“ odmítl ale Jílek spekulace.