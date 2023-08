Můžeš skončit na vozíčku! Kerbr o zranění zad, Trpišovském i standardkách

V sobotu se do Hradiště, kde s fotbalem začínal, vydá v sigmáckém autobuse k mači dvou ambiciózních týmů pošilhávajících po evropských pohárech. Za měsíc bude mít bývalý skvělý ligový bek teprve 34 roků, ale Sigmě už na hřišti nepomáhá.

Před dvěma lety musel kariéru kvůli vyhřezlé ploténce zabalit a stal se na Hané vedoucím mužstva a asistentem trenéra. Zapáleným, učenlivým. V deníčku má zajímavé poznámky už z dob, kdy jej v Liberci cepoval Jindřich Trpišovský.

Je to dva a půl roku, co jsme seděli asi o dvě řady výš a vy jste líčil, jak vám PRT (periradikulární terapie, pozn. red.) pomůže prodloužit kariéru.

To jsme ještě doufali…

Ani ozonové injekce potíže s ploténkou nezažehnaly. Kolikrát jste se chtěl vrátit na pažit?

Ani jednou. Fotbal mi chybí, kabina především. To řekne asi každý hráč, že fotbal dělají mezilidské vztahy, které se budují. To jsem měl rád. Ale když vidím, jak kluci makají v přípravě... Svoje jsem si odehrál, i když bych mohl ještě dva tři roky vydržet.