Šťastný hradecký střelec Smrž: Na tabulku se dívá nádherně

Možná jím hradecký obránce Vojtěch Smrž naznačil charakteristický rys zatím veleúspěšného vstupu týmu do letošní prvoligové sezony. Jaký rys? Občas štěstí, ale přející tomu, kdo mu jde cílevědomě naproti. To se projevilo i teď bez ohledu na skutečnost, že toto šesté ligové vystoupení, čtvrté vítězné, poznamenala definitivní absence Adama Vlkanovy, ofenzivního mozku hradeckého týmu nejen v sezonách minulých, ale i v této, od jejíhož začátku se jednalo o jeho odchodu.

„Bylo to hrozně těžké právě i v tom, že jsme byli poprvé bez Adama, na kterém hra stála. Nemůžeme říkat, že ne, a musíme si zvykat na nové situace. Ale zvládli jsme to,“ řekl Smrž, autor vítězné branky v zápase s Mladou Boleslaví, kterou vstřelil z velké dálky ránou, jež trochu překvapivě byla po chybě mladoboleslavského brankáře gólová.

Jak překvapilo vás, že vaše střela skončila v brance?

Byl jsem tam najednou docela sám a nic jsem nechtěl vymýšlet. Sice to bylo dost daleko od branky, ale jak jsem viděl letět míč a jak tam brankář stojí, tak jsem si řekl, že by to mohlo dopadnout a že by to tam mohlo spadnout. Dopadlo to i trochu se štěstím. To ano, ale i takové branky padají a jsou strašně důležité. Já to občas zkouším takhle vystřelit a je to otázka štěstí, že gólman míč takhle pustí. Ale kdo nevystřelí, gól dát nemůže. Dneska nám štěstí přálo – důležité body. Asi i proto, že jste to neměli jednoduché, domácí byli hodně nepříjemní a často nebezpeční. Podle mě Boleslav hrála velmi dobře, nám pomohlo, že jsme krátce před přestávkou dali gól. Po přestávce to z naší strany nebylo ideální, Boleslav vyrovnala a docela nás tlačila, nehráli jsme dobře, se štěstím jsme po mojí střele šli do vedení a pak už jsme to dohráli. I když Boleslav měla šance. Hráli jste poprvé bez Adama Vlkanovy, o jehož odchodu se v posledních dnech hodně mluvilo a nakonec to i tak dopadlo.

Jak jste situaci kolem něj vnímali?

O tom, že se o Adamově odchodu jedná, jsme věděli, mluvili jsme o tom. Všichni jsme mu to přáli. Viděli jsme, jakou skupinu Plzeň v Lize mistrů dostala, jak se jí daří. Navíc po sezoně, jakou Adam měl, tam patří a všichni mu to přejeme. Jak se změní hra vašeho týmu po jeho odchodu? Výrazně asi ne. Stále se budeme snažit hrát poctivý fotbal, takticky propracovaný, na který nás trenér připraví. Jen snad nadstavba dopředu se asi trochu změní, budou tam jiní hráči a bude to jiným způsobem, v kreativitě dopředu možná změna přijde, ale máme tam kvalitní hráče a půjde to. Šlo to a vyšlo i bez něj nyní proti domácí Boleslavi, po výhře jste v tabulce už třetí.

Co tomu říkáte?

Že se na tabulku dívá nádherně. Není ale všem dnům konec, nyní jen doufáme, že se budeme nahoře držet i dál.