Novic Koubek: Hradec sleduje celá moje rodina, práce mi nesmrdí

I tak už jen to, že přijal nabídku právě Hradce, bere jako něco, co otci Františku Koubkovi udělalo radost. Nová posila hradeckého útoku se totiž po téměř čtvrtstoletí pokusí navázat na otcovy výkony, jež z něj udělaly borce, na kterého řada fanoušků v Hradci vzpomíná se slzou v oku.

„Taťka tady hrál, má místní klub moc rád,“ netají dvaadvacetiletý útočník a hned přidává, že otcovu náklonnost k Hradci několikrát poznal: „Několikrát nás vzal, hlavně po zápase, které jsem tu v mládežníkách hrál ještě za Bohemku, třeba na oběd do restaurací, kam tenkrát se spoluhráči nebo s mamkou chodili.“

Tak je asi zbytečné se ptát, jestli jste Hradec sledovali i předtím, než o vás projevil zájem.

Určitě, sledovala ho celá moje rodina. I proto, že tu taťka má spoustu kamarádů.

Co říkal tomu, když se definitivně rozhodlo o tom, že přestoupíte do Hradce?

Ještě ani pořádně nevím, protože poslední dny byly hektické a jak to dopadne, se rozhodlo až na poslední chvíli před koncem přestupního termínu. Určitě mu to ale hlavou problesklo.

Jak dlouho jednání o vašem přestupu probíhala?

O zájmu Hradce Králové jsem věděl dva tři týdny. Věděl jsem, že probíhají jednání i ze strany Erika Prekopa, a to právě s Bohemkou.

Co vy osobně čekáte od angažmá v Hradci Králové?

V osobních cílech nic konkrétního. Jsem ale strašně rád za důvěru, kterou jsem od Hradce dostal už i tím, že se mnou podepsal smlouvu na tři roky. Beru to tak, že se mnou chtějí pracovat, a na druhé straně věřím, že i já Hradci pomůžu.

Hradec je nyní z hlediska výkonů a perspektivy nového stadionu dobrá adresa, co říkáte jeho působení v první lize?

Že za sebou má skvělou sezonu. Myslím si, že tady všichni odvádějí výbornou práci. I proto jsem neváhal a jejich nabídku přijal.

Jaký pro vás Hradec je z hlediska nových spoluhráčů. Hodně cizí prostředí?

Vůbec ne. S Filipem Novotným jsem se potkal na hostování v Jihlavě, s Jakubem Radou v Bohemce, z jednadvacítky se znám s Adamem Gabrielem a Matějem Rynešem, s řadou dalších jsme se potkávali jako soupeři. Žádný problém v tom nevidím.

Přicházíte do týmu, který vede váš jmenovec, jenž preferuje náročnou přípravu. Co vy na to?

Že mi náročné tréninky nevadí, práce mi nesmrdí. Pan Koubek je skvělý, i když náročný trenér. Ví, co chce po hráčích, budu pod ním pracovat rád a rád se budu učit.

Neúspěšný soupeř? Snad to neprolomí s námi

Nedělní soupeř se trápil už minulou sezonu a v té letošní na to nechtěně navazuje. Jenomže tímto pocitem se před dnešním zápasem v Jablonci nechtějí fotbalisté Hradce nechat svazovat. Byť jako třetí tým tabulky na něj jako na patnáctý, předposlední tým tabulky, mohou shlížet hodně svrchu.

Jablonec jako jediný v této sezoně ještě nevyhrál a v minulém utkání v Teplicích navíc přišel o dva vyloučené hráče, kterými jsou Jovanovič a Malínský.

„Viděli jsme všechny zápasy Jablonce, dá se tvrdit, že nesehráli vůbec špatná utkání, třeba naposledy v Teplicích vedli, ale domácí to otočili. Nemají produktivitu, ale to nebude trvat věčně, doufám, že to neprolomí s námi,“ uvedl Stanislav Hejkal, asistent hradeckého kouče Koubka před nedělním utkáním 7. ligového kola, které v Jablonci začne v 16 hodin.