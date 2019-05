Třetí místo byl minimální cíl. Horňák je spokojený, s Costou řešil fauly

Spartu ještě kromě Slavie s Plzní čeká domácí souboj s Jabloncem. A kdyby se nakonec nedostala na druhou příčku před Viktorii – což není moc pravděpodobné –, zpackaná sezona pro ni nakonec může mít solidní vyústění.

Základní skupinu Evropské ligy.

Sparta potrestala Guélora Kangu gabonský záložník kvůli suspendaci scházel v nominaci „Nechtěl bych se pouštět do toho, kvůli čemu to bylo. Ale Guélor trest přijal, byl na utkání, fandil nám, tak by to mělo být,“ řekl Horňák o rozhodnutí, které učinil se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.

To v případě, že Slavia vyhraje finále poháru nad Ostravou, Arsenal zvládne finále Evropské ligy proti Chelsea a zároveň v anglické lize skončí na příčce zajišťující přímý postup do zmiňované soutěže.

Že by tak sparťané kromě Arsenalu fandili i úhlavnímu rivalovi?

„Úplně se to nabízí. Ne přímo fandili, ale budeme si přát, aby to tak dopadlo,“ s úsměvem uvedl Horňák po vítězství nad Libercem (1:0).

Předchozí zápasy jste vyhráli 3:0, dá se proto říct, že byl Slovan vaším nejtěžším soupeřem?

Každý zápas byl jiný. První byl v Opavě, u nepříjemného protivníka, byla to moje premiéra, z psychického pohledu to bylo nejtěžší. Ale nejvyspělejším soupeřem byl Liberec.

Znovu jste udrželi nulu, ale tentokrát jste nebyli tak nebezpeční vpředu. Jste spokojený s obranou a nespokojený s ofenzivou?

Je to přesně tak. Jsme rádi, že v defenzivní fázi jsme utkání zvládli. Celou obranu chválím, soupeři jsme nedovolili vystřelit na branku. Ale s tím, jak nás Liberec ke konci zatlačil před vlastní šestnáctku, spokojený nejsem.



Zápas rozhodl Costa, jediný sparťanský třicátník na hřišti. Berete ho jako hráče, který by měl ty mladé usměrňovat?

Odehrál tady služebně snad nejvíc, je příkladem chování v kabině. Trochu ho limituje, že je cizinec, ale je to dobrej kluk. Hodně komunikuje s mladými –

s Hložkem, s Drchalem... Všichni kluci ho náramně respektují a podle toho se

i chová.

Po předchozích duelech se hodně rozebíraly jeho ostré zákroky.

Po utkání s Baníkem jsem si s ním o tom povídal. Costa je velice inteligentní fotbalista, charakterově velmi dobrý kluk. Ví, co udělal, chápe to, je to nepříjemné pro nás i pro něj, v médiích byl propíraný snad každý den. Bavili jsme se o tom, že bych nechtěl, aby se takový zákrok pod mým vedením opakoval.

Příště hrajete v Plzni, bude to pro vás zatím největší test?

Plzeň jsme tady porazili 4:0, ale určitě to nebude jednoduché utkání. Střetáváme se s prvním mužstvem, které je momentálně před námi. Bude to veliký test.

Může to pro vás být s ohledem na jisté třetí místo snazší?

Neřekl bych. Psychickou výhodu trochu mít můžeme, může to být nějaké hledisko, ale připravíme mužstvo tak, abychom hráli co nejlépe a v Plzni uspěli. Nemáme s ní moc dobrou bilanci, jdeme do toho naplno, chceme vyhrát.