Tři výhry s nulou. Za počinem Sparty je i lepší komunikace s gólmanem

Tři výhry se třemi nulami vzadu mají dva společné prvky. Dočasného trenéra Michala Horňáka, který převzal mužstvo po odvolaném Zdeňku Ščasném a zatím má stoprocentní bilanci.

A Milana Heču, kterému kouč dává přednost před rumunským brankářem Florinem Nitou, jenž byl většinu ročníku jasnou jedničkou.

„Zatím jsem s Hečou spokojený, zvládá to dobře,“ chválí Horňák a není sám. Za čistými konty je něco navíc, něco, co s Nitou vzhledem k jeho jazykovým nedostatkům ne vždy fungovalo na sto procent.



„Myslím, že to je vzadu hodně o komunikaci,“ prohlásil stoper Costa, autor jediného gólu při vítězství nad Libercem. „Máme tam Milana, je to dobrý gólman a vždycky na nás mluví. Rozumíme si dobře, je to o komunikaci a práci všech hráčů,“ dodal zimbabwský obránce.



I proto sparťané poprvé od konce minulé sezony sehráli tři zápasy v řadě bez inkasovaného gólu. Tehdy ale vyhráli jen dva z nich, po vítězstvích 1:0 nad Jihlavou a Olomoucí remizovali 0:0 s Bohemians.

Tři triumfy s čistým kontem za sebou předtím Sparta zažila na úvod ročníku 2016/17 za trenéra Ščasného, jeho tým postupně zdolal Bohemians, Jablonec a Duklu.

Provizorní kouč Horňák věděl, že defenzivu musí zlepšit, mužstvo přebíral po blamážích s Karvinou (1:3) a Slavií (0:3). Zatím se mu to daří, kromě sázky na Heču ještě funguje dynamický střed pole ve složení Martin Hašek, Michal Sáček, Martin Frýdek.

„Je to odmakané od celého mužstva,“ pravil Costa a Heča na jeho slova navázal. „Dobře bráníme už od útočníků, kluci výborně všecko dobíhají. To je základ,“ dodal osmadvacetiletý brankář.



V duelu s Libercem přímo na něj nemířila jediná střela, nejslibněji pro hosty vypadala šance ze závěru první půle. Převaha Slovanu málem přinesla vyrovnání, jenže Matěj Hybš v dobré pozici ještě přihrával před prázdnou bránu Liboru Kozákovi. A ten na balon nedosáhl.

„Pro nás je jedině dobře, že přihrával,“ řekl Heča. „Liberec hrál dobře. Hrají náročný fotbal po celém hřišti, výborně presovali, byli silní na míči. Ke konci jsme je už nezvládali tolik dostupovat, tím se líp dostávali do hry. Ale my jsme to prostě vzadu výborně odbránili,“ pochvaloval si.