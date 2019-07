Liberec renovuje fotbalový stadion. Oprava střechy vyjde na deset milionů

Jablonec i Boleslav nemají pro základní skupinu Evropské ligy vyhovující stadiony a se Slovanem se dohodly, že by své domácí zápasy odehrály U Nisy.

„Pak by se hlavní tribuna nezačala rekonstruovat během podzimní sezony první ligy, ale až na jaře příštího roku,“ uvedl Čadílek. Kdyby Jablonec a Boleslav z předkol Evropské ligy nepostoupily, stavbaři by se pustili do tribuny již v polovině září.

„Už jsme si s nimi prohlédli tribuny a domluvili se, že ji během rekonstrukce střechy neuzavřeme celou,“ upozornil Čadílek. „Oprava proběhne po třetinách, což znamená, že dvě třetiny tribuny zůstanou otevřené.“

Když při rekonstrukci přijdou o svá místa majitelé permanentek, klub jim poskytne na hlavní tribuně jiná sedadla. „Prodaných permanentek není tolik, abychom museli jejich majitele přesouvat z hlavní tribuny na zbývající tři tribuny,“ konstatoval Vlastimil Čadílek.

Na hlavní tribunu se vejde téměř 2 600 diváků. Pokud by se U Nisy nehrála Evropská liga, odstartovala by oprava střechy na hlavní tribuně zhruba v polovině září. V opačném případě by práce začaly až v dubnu 2020.

Ani první varianta by neznamenala, že stavební práce skončí U Nisy ještě letos. Něco z nich by se protáhlo do jara 2020.

Střecha na 24 let staré hlavní tribuně reziví, čemuž zamezí právě rekonstrukce. Starý nátěr se zlikviduje ostřikem pod tlakem a střechu odborníci znovu natřou. Plechová krytina ze střechy zmizí a vystřídá ji umělá hmota, jež propustí na trávník 90 procent slunečních paprsků. Hřiště u Nisy se tak výrazně zlepší. Průsvitný materiál na střechu nakoupí stavbaři buď v Itálii, nebo ve Švýcarsku.

Na liberecký stadion U Nisy se vejde necelých 9 900 diváků. Při opravě střechy na hlavní tribuně se kapacita hlediště sníží asi na 9 000 sedadel.