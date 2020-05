Každý fotbalista musí na tři testy, nakaženého bude řešit hygiena

V pondělí se vedení fotbalové ligy sešlo se zástupcem ministerstva zdravotnictví. Jednali o tom, za jakých podmínek bude možné soutěžní zápasy pořádat.

Zásadní pro fotbal jsou dvě podmínky: testy na koronavirus a řešení případu, pokud se někdo z mužstva či realizačního týmu nakazí nemocí covid-19.

Hráči, trenéři, asistenti, maséři atd. musí před startem projít dvěma testy. Pokud budou negativní, může se první a druhá liga rozehrát poslední květnový týden.

„Před každým zápasem pak musí hráči vyplnit zdravotní dotazník a odevzdat ho nejpozději dvě hodiny před výkopem týmovému lékaři,“ prohlásil v rozhovoru pro lidovky.cz Rastislav Maďar, hlavní garant pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro zmírňování opatření.

„Kdyby se zjistilo, že má někdo příznaky, proběhne klasické šetření, jako by šlo o kohokoliv jiného. Půjde o standardní proces, žádné výjimky, že by se někdo tvářil, že hráč není pozitivní, nebo podobně. Plošné testování se bude poté opakovat kdykoliv, kdy k tomu bude důvod. Jinak je domluveno, že rutinně k němu dojde před nadstavbovou částí. To už bude jen jedním testem.“

Testy zaplatí LFA. Hráči by je měli podstoupit týden před navrženým začátkem a pak ještě těsně před startem soutěže, který je naplánován na úterý 26. května. O tři dny dřív by se mohl uskutečnit odložený del 23. kola Teplice - Liberec.

„Navíc pořád platí, že se situace může změnit. A může ji změnit i pozitivní nález před plánovaným startem ligy, byť si myslím, že by se stát nemělo, epidemiologická situace je příznivější, než jsme sami očekávali,“ řekl Maďar.

Pokud se v mužstvu objeví nákaza, převezme případ krajská hygienická stanice jako je to v současné době obvyklé u kterékoli osoby.

„Bude se muset udělat šetření v rámci týmu, blízké kontakty, což provádí krajská hygienická stanice, která má pro tyto případy už vypracované postupy. Buď by šel do karantény jen ten hráč, nebo i jeho blízké kontakty, pokud to bude potřeba. Řešilo se by to stejně jako u kohokoliv jiného,“ podotkl Maďar.

Nutně to tak nemusí být celé mužstvo. Pokud by to tak bylo, sezona se nedohraje. Ale to platí i pro nadcházející ročník.

„Věřím, že nikdo něco podobného nebude tajit. Samozřejmě, když nemáte příznaky, je to jiné, pokud je ale mít někdo bude, tak věřím, že o tom bude informovat,“ poznamenal Maďar.

Jestli se liga bude hrát, rozhodnou kluby v úterý 12. května. Na Ligovém grémiu se sejdou zástupci všech dvaatřiceti profesionálních týmů první a druhé ligy. K obnovení přerušené sezony je zapotřebí nadpoloviční většina ze šestnácti klubů první ligy a nadpoloviční většina ze šestnácti klubů druhé ligy. Hlasovat bude každá soutěž zvlášť a rozhoduje sama o sobě.

„Požadované informace a podmínky byly ze strany ministerstva zdravotnictví sděleny a vedení LFA věří, že po schválení prodloužení soutěžního ročníku členskými kluby z obou soutěží a následném provedení testů nebudou znovuzahájení soutěží bránit žádné další překážky,“ podotkl mluvčí LFA Štěpán Hanuš.