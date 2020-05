Jihlavské fotbalisty prověří Sparta. Chceme být nachystaní, říká kouč

Půjde zatím sice pouze o přípravu, navíc hranou bez diváků, ale soupeř bude o to zvučnější. Tým kouče Radima Kučery nastoupí proti pražské Spartě! A hned dvakrát.



„Mělo by to vypadat tak, že budeme hrát dvojzápas. Jedna jedenáctka od 11 hodin, druhá ve 13.30,“ pověděl trenér Kučera. „Budeme rozdělení na dvě skupiny, s tím, že vezmeme i nějaké náhradníky.“ Vysočina by se ráda vrátila do zápasového kolotoče. „Chceme být nachystaní. Protože stále nevíme, co bude. Doufáme, že se bude sezona dohrávat, a proto chceme být co nejlépe připravení,“ připomněl Kučera, že právě dnes by kluby první a druhé ligy měly rozhodnout, zda se bude přerušená sezona dohrávat.

Přípravné zápasy fotbalistů FC Vysočina úterý 12. května:

Sparta Praha – Jihlava 11.00

Sparta Praha – Jihlava 13.30 pátek 15. května

Bohemians Praha – Jihlava

Názor jihlavského klubu je jasný: „Už jsme několikrát deklarovali, že my hrát chceme,“ uvedl ředitel FC Vysočina Jan Staněk.



Od dnešního verdiktu se bude odvíjet i další program jihlavského klubu. „Čekáme na verdikt LFA, jestli se soutěže budou dohrávat, nebo ne. Podle toho, jak to dopadne, bychom případně hráli v pátek přípravný zápas na Bohemce,“ zmínil dalšího prvoligového soupeře sekretář Vysočiny Petr Šilhán.

Mezitím jihlavský tým pokračuje v přípravě. Minulou středu přestal trénovat v pěti skupinách po sedmi hráčích a zvolil model se dvěma tréninkovými partami.

„Zapojili jsme kontaktní souboje, malé i velké. Bylo to doopravdy,“ přiblížil kouč Kučera. „Kluci se na to těšili, protože každý si chce zahrát, je to o kontaktu. Je to jejich každodenní chleba. Těšili se a musím říct, že to nevypadalo vůbec špatně,“ pochvaloval si.

Jihlavský kouč však nezatracuje ani předchozí přípravu. „Hráči měli variabilní tréninky, my trenéři jsme pozorovali individuální činnosti, měli jsme na ně více prostoru, než když se na hřišti hýbe dvacet hráčů. Vidíte je pod dílčím drobnohledem,“ popsal Kučera. „Splnilo to svůj účel. Tréninky měly svoji kvalitu. Ale samozřejmě, bez hry je to něco jiného,“ doplnil.

Trenéra těší, že zatím všem hráčům drží zdraví. „Samozřejmě, jsou tam vždy nějaké lehčí komplikace, hráč vypadne třeba na dva tři dny, protože ho tahá sval. Bez regenerace je to vždycky těžší, tělo je unavenější. Ale mělo by to být v pořádku, jsme v plném počtu,“ hlásil včera. „Navíc jsme si vyzkoušeli i nějaké dorostence, kádr aktuálně čítá více osob. Udělali jsme si dobrý obrázek i o mladých,“ pronesl spokojeně.