Karvinský Petráň na gól dál čeká. Stačilo lépe hlavičkovat, povzdechl si

„Byl to krásný balon od Čonkyho (Matúše Čonky), stoprocentní šance. Úplně jsem nevěděl, kde stojím, ale byl jsem tam prý úplně sám a stačilo hlavičkovat k tyči a byl by to gól,“ povzdechl si Petráň, který před sezonou přišel do Karviné z druholigových Pardubic.

Ostatně brankář Viktor Budinský byl oporou Baníku. Parádně zasáhl mimo jiné proti střelám Galušky a Lingra. „Jméno Budínský je na tomto trávníku známé a i dnes bylo vidět,“ vyzdvihl ostravský trenér Bohumil Páník gólmana a připomněl záložníka Lukáše Budínského, který byl pět let oporou Karviné, než letos odešel do Mladé Boleslavi.

„Michal udělal, co mohl. Ale je obrovský rozdíl hrát první a druhou ligu. Má to mnohem těžší, je tu větší kvalita,“ upozornil karvinský trenér František Straka. „Michal si musí moc jsem se na ten zápas těšil. Připravoval jsem se na to a jsem rád za tu šanci. Musím to ale potvrzovat góly. Doufám, že se budu zlepšovat a nějaký tam už padne,“ věří Michal Petráň.

Dříve se o něj zajímal rovněž Baník. „Ano, měli nedávno zájem, ale neměl jsem proti němu kvůli tomu nějakou větší motivaci. Chtěl jsem podat nejlepší výkon a rvát se.“ A to splnil.

Bojovat musel s urostlými ostravskými stopery Patriziem Stronatim a Václavem Procházkou.

„Oba jsou samozřejmě obrovsky silní, ale snažil jsem se, jak mi trenér radil, jít do těla. Párkrát se mi to podařilo, ale žádná sranda to nebyla,“ uvedl Michal Petráň.

Podotkl, že se snažili dobývat ostravskou branku. „Ale nedokázali jsme v první půli dát gól. Ve druhé to mělo stejný průběh, možná jsme byli i o něco lepší, jenže Ostravští z jedné střely Jiráskem dali druhý gól. Trefil to krásně. Stačili jsme sice ještě snížit, ale vyrovnat už ne.“

Karvinští po dvou kolech zůstávají bez bodu. „Musíme zvednout hlavu. Nedá se nic dělat. Nesmí nás to položit,“ řekl Petráň. Jenže Karvinští mají před sebou dva nejtěžší možné soupeře – v sobotu od 19.30 nastoupí v Plzni a v neděli 4. srpna od 16.30 přivítají Slavii Praha.