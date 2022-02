Boj o titul: Slavii potrápí Plzeň, šance Sparty klesají. Ztrácí a má i těžší los

Největším a jasným favoritem Fortuna ligy je pořád Slavia, vítěz posledních tří ročníků.

Je první v tabulce, byť jen o skóre před Plzní. Třetí Sparta ztrácí čtyři body. Slovácko a Ostrava na prvenství už reálně nedosáhnou, ale zamíchat bojem o titul mohou každopádně, protože se se Slavií, Spartou i Plzní ještě potkají.

Než loni v létě soutěžní ročník začal, podle bookmakerů největších sázkových kanceláří v zemi se mohl pohár za triumf dát Slavii rovnou. Do sezony vstupovala s velmi nízkým kurzem 1,4:1, Sparta měla 3,5:1 a Plzeň už byla outsiderem s kurzem 25:1.

Po 21. kole, v němž se srazila první čtyřka a tři body brala - ano, jen Slavia -, je kurz na její triumf 1,75:1 čili věří se jí jen o malinko méně než v létě.

Plzeň, která zaujala výkonem na Spartě, kde však v závěru ztratila dvoubrankové vedení, má kurz na titul 3,25:1. Je to značný posun oproti předpokládaným prognózám.

Los do konce základní části SLAVIA

doma: Bohemians, Sparta, Budějovice, Pardubice, Zlín

venku: Hradec, Liberec, Plzeň, Jablonec PLZEŇ

doma: Pardubice, Teplice, Slavia, Ostrava

venku: Budějovice, Zlín, Jablonec, Olomouc, Boleslav SPARTA

doma: Zlín, Pardubice, Ostrava, Slovácko

venku: Jablonec, Slavia, Boleslav, Teplice, Olomouc

„Naše výchozí pozice je velmi dobrá,“ poznamenal plzeňský trenér Michal Bílek po nedělní remíze 2:2 na Spartě. „Naše výkony, jako třeba ten na Spartě, musíme opakovat. Pokud bychom polevili, tak vyhrávat nebudeme.“

Například na Tipsportu vsadili fanoušci na zlato Slavie 8,34 milionu korun, na titul Sparty v souhrnu milion korun a na Plzeň jen tři sta tisíc. Slavii tak věří čtyřiaosmdesát procent sázkařů.

Sparta už mohla být po neděli takřka mimo hru. Pokud by proti Plzni v nastavení nevyrovnala, na lídra by ztrácela sedm bodů, na Slavii pět.

I tak její pozice není komfortní. Aby Plzeň přeskočila, musí uhrát o pět bodů víc než soupeř, což jsou například dvě výhry, nebo výhra a dvě remízy. Oba týmy se ještě potkají v nadstavbě.

„Není to pro nás ideální. Ale kdybychom proti Plzni ten bod nezískali, dostali bychom se do situace, která by byla už hodně složitá. Ještě zbývá dost utkání, k tomu nadstavba,“ přemítal sparťanský trenér Pavel Vrba. Jeho tým má kurz na prvenství v lize 5,5:1.

„Ten bod nám dává pořád nějakou naději,“ myslí si sparťanský útočník Adam Hložek.

„Pořád je hodně zápasů, budeme hrát ještě mezi sebou. Chceme za titulem jít. Štve nás, jak jsme hráli s Plzní, a třeba nás ten závěr nakopne,“ řekl sparťanský brankář Dominik Holec.

Právě Holec, který zaváhal u první branky, tým v závěru při obřích šancí Šulce podržel. „Remízu beru jako porážku. Je to těžké přijmout. Mohli jsme přidat třetí, čtvrtý, pátý gól… Tolik šancí si na Spartě nepamatuju. Je to velké zklamání,“ láteřil plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Šulce sepsul i bývalý plzeňský obránce David Limberský ve studiu O2 TV. Podívejte se, jak jeho počínání hodnotil:

Do konce základní části zbývá devět kol, dalších pět utkání odehrají týmy v nadstavbové části čili liga nemá za sebou ještě ani dvě třetiny sezony. První trojku čeká ještě pět vzájemných zápasů.

Slavia hostí Spartu a hraje v Plzni. V nadstavbě se ještě srazí každý s každým. Když Slavia udrží první příčku po třiceti kolech, bude hrát s Plzní i Spartou doma. Když Sparta skončí třetí, bude hrát na Slavii i v Plzni. A na hřištích soupeřů je nejslabší ze všech tří kandidátů na titul.

Plzeň je momentálně zase nejlepší doma, Slavia má velmi dobrou bilanci doma i venku. Podívejte se na tabulky domácích a venkovních zápasů.

Jako to vidí bookmakeři kurzy na titul Fortuna

Slavia 1,75:1, Plzeň 3,5:1 Sparta 5:1, Ostrava a Slovácko 600:1 Tipsport

Slavia 1,70:1, Plzeň 3,25:1, Sparta 5,50:1, Slovácko a Ostrava 300:1

Slavia po šokující porážce s Karvinou a prohraném derby ve čtvrtfinále poháru zvítězila v neděli na Slovácku. Tím zažehnala výsledkovou mizérii, výhra vnese do týmu klid i sebevědomí.

„Pro nás hodně cenné body. Musím přiznat, že to nebylo vůbec jednoduché. Víme, co jsme teď měli za sebou, jsme fakt rádi, že jsme vyhráli a můžeme si jít za svým cílem,“ oddechl si slávistický záložník Ondřej Lingr, střelec jediné branky na Slovácku.

Do konce základní části má nejpříznivější los Slavia. Doma až na březnové derby ji nečeká vyloženě obávaný protivník. A sotva se proti Bohemians, Budějovicím, Pardubicím a Zlínu bude opakovat scénář z nedávného duelu proti Karviné.

Venku to bude mít o něco těžší: Hradec Králové, Liberec, Plzeň a Jablonec.

Plzeň i Sparta hrají doma jen čtyřikrát, venku pětkrát. Plzeň má doma vedle slávistů ještě například Ostravu, venku z těžkých zápasů Budějovice, Olomouc či Mladou Boleslav.

Nejtěžší los má Sparta: doma vedle Zlína a Pardubic hostí totiž Ostravu a Slovácko. Nejbližší duel ji čeká v Jablonci, další venkovní na Slavii, pak v Mladé Boleslavi, v Teplicích a v Olomouci.

V dosavadním průběhu sezony sparťané na hřištích soupeřů vyhráli jen pět z deseti zápasů, kdežto Slavia i Plzeň mají venku lepší bilanci.