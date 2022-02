Trpišovský: Neuhýbali jsme, za Teclem tým šel, Jurásek debut zvládl

„Žádná fotbalová hitparáda to nebyla,“ povídal Trpišovský po zápase, která rozsoudila jediná gólová kombinace z 44. minuty, na jejímž konci stál Lingr.

Klíčem k výhře byla poctivá celoplošná obrana, že?

Všichni hráči podali zodpovědný výkon v defenzivě. Neuhýbali z osobních soubojů. Díky tomu se nám dařilo držet domácí daleko od naší brány. Nepustili jsme je do vážnějšího ohrožení. Slovácko mělo hodně standardních situací, ale povedlo se nám vyndávat balony ven, takže nevznikaly ve vápně nebezpečné situace. A podařila se nám hezká akce, kterou jsme dohráli až do konce.

V držení míče vás domácí přehráli, na což nejste v české lize zvyklí. Byl záměr jim přenechat iniciativu?

Chtěli jsme se poučit ze dvou posledních zápasů na Slovácku. První jsme ztratili jednoznačně 0:2, loni jsme tady prohrávali 1:2 a pak se nám povedlo výsledek otočit. Věděli jsme, že kdybychom inkasovali, pak bychom těžko skóre obraceli. Uzpůsobili jsme tomu některé posty. Snažili jsme vybrat odolné hráče. Věděli jsme, že domácí budou mít jako vždy enormní nasazení. Že zápasy tady jsou složité. Slovácko je tým z nejužší špičky - výsledkově, způsobem hry, trenérem, hráči. Je strašně nepříjemné v dostupování, napadání. I v prvním podzimním zápase bylo v některých fázích lepší.

Překvapením v sestavě byl Stanislav Tecl, který nastoupil teprve poosmé v sezoně a v základní sestavě poprvé od konce srpna. Co jste jeho nasazením na hrot sledoval?

Potřebovali jsme hráče, který za to vezme, za kterým tým půjde. Po odchodu některých lidí jsme cítili, že zodpovědnost některým hráčům spíše ubližovala. Spoléhali jsme na to, že Standa je vůdčí typ. Je jedním z kapitánů, zbytek je na marodce. Věřili jsme, že mužstvo za ním na hřišti půjde. Že ho bude organizovat.

Nakonec jste ho nechal na hřišti až do konce, i když tolik vidět nebyl.

Nabízelo se, že jeho vystřídáním bychom získali výšku. Standa je hráč, kterého na hřišti všichni poslechnou. Bylo to vidět i v závěru zápasu. Jeho mentalita, nastavení, obětování se pro tým a pro výsledek je nakažlivé pro všechny. Na to, kolik absolvoval běžeckých a osobních soubojů, předvedl docela slušný výkon a v kvalitě vydržel až do 95. minuty, což je u útočníka složité. Splnil, co jsme od něj chtěli.

Jak hodnotíte Juráskův debut na levém kraji obrany pár dnů po přestupu z Boleslavi?

Jeho nasazení bylo tak trochu z nouze ctnost, moc alternativ jsme neměli. Věřili jsme mu. Chtěli jsme ho už od zimy. Nechybí mu zdravé sebevědomí. Na to, že je u nás tři dny, se chová, jako by tu byl tři měsíce. Věděli jsme, že budeme potřebovat jeho zarputilost v osobních soubojích i jeho fotbalovou kvalitu. Čím dříve se zapojí, tím lépe. A máme videomateriál, jak s ním pracovat. Je dobré, že tým mu pomohl. Kdyby nastoupil v předchozích dvou utkáních, ve kterých jsme nehráli tak zodpovědně, tak by se možná dostával do horších situací.

Nabízelo se i nasazení Masopusta, který ale zůstal jen na tribuně. Proč?

Lukáš měl problém se stehenním svalem. Prošel rezonancí, která je čistá. Na začátku týdne by se mohl zapojit do tréninku.