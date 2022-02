Moje největší trenérská výhra, jásal v Ostravě teplický trenér Jarošík

„Skvělé vítězství, možná zatím moje největší trenérské. Se silným soupeřem, na jeho hřišti. Zvládli jsme to skvěle. Byly tam výborné individuální výkony, ale cením si především toho týmového,“ jásal teplický trenér Jiří Jarošík.

Začátek přitom vypadal všelijak. Almási trefil břevno, Sejkovi radost z gólu vzalo ofsajdové postavení, které odhalil videorozhodčí. A naopak Baníku pak zařídil vedení kanonýr Almási. „Já ale viděl, že už v té době začínáme hrát dobře, takže jsem se toho nepříznivého průběhu nebál. Jsme zase konkurenceschopní, z toho mám největší radost. Už v Turecku jsme se naučili vyhrávat s těžkými soupeři a jsem rád, že jsme to převedli i do ligy,“ těší Jarošíka.

Debutant Sejk ještě do poločasu vyrovnal, po Fortelného akci si připsal svůj premiérový gól také Žák, další zimní posila. U druhé Sejkovy trefy zaznamenal třetí gólovou asistenci záložník Fortelný, který stejně jako Sejk v Teplicích hostuje ze Sparty. Almási sice v závěru snížil na 2:3 a svou desátou trefou se dotáhl na čelo ligových kanonýrů, teplickou výhru ale v nastavení pojistil Mareček.

„Bylo těžké soupeře uhlídat, uskákat, ale když jsme vedli 3:1, už jsem věřil, že to zvládneme,“ nepochyboval Jarošík a chválil nově složené útočné teplické duo. „Sejk měl snový debut, ale i Žák dal gól teprve ve svém druhém ligovém zápase. Jsem rád, že jsme jim dali šanci, oba si nasadili laťku hodně vysoko, tak uvidíme, jak ji teď budou držet.“

Zatímco Jarošík chválil, ostravský kouč Ondřej Smetana hledal příčiny krachu. „Nebyli jsme to my a je tam spousta příčin, proč to nefungovalo. Především vzadu jsme byli hodně nedůrazní. Strašně moc soubojů jsme prohrávali, neměli jsme odražené míče a i ve středu nás přehrávali, byli mnohem pohyblivější,“ viděl Smetana. „Netrefili jsme to ani s rozestavením, což beru na sebe, nestihli jsme na to zareagovat. Chyběl nám důraz, hlad, chtíč. Teplice byly pohyblivější, důraznější.“