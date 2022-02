Obrovská chyba Šulce, že nerozhodl, ví Bílek. Plzeňský výkon ale chválil

„Kluci si za prvních sedmdesát minut zaslouží pochvalu. Pak si Sparta vytvořila tlak, my naše příležitosti neproměnili,“ pronesl.

Budete Pavlu Šulcovi vyčítat dvě neproměněné šance v závěru?

Je to obrovská chyba. Měl dvě stoprocentní šance, které rozhodly o tom, že jsme nevyhráli. Bylo by pravděpodobně rozhodnuto. Budeme pracovat na tom, aby koncovku zlepšil.

Jak na vás po zápase působil?

Zatím jsem jen stihl podat každému ruku. Nevím. Když se do něj vcítím, tak je určitě logicky zklamaný. Sám ví, že mohl o výsledku rozhodnout.

Měl jste před utkáním dilema, jakou sestavu Sparta nasadí?

Je pravda, že ve dvou zápasech proti Slavii a proti Budějovicím byly ve sparťanské sestavě rozdíly. My to ale nijak zvlášť neřešili. Připravili jsme se dobře, Spartu jsme do ničeho nepouštěli. Je to škoda, že nevezeme tři body, když jsme si na Spartě vytvořili tolik šancí.

Nepoznamená takový kolaps tým pro další zápasy?

Myslím, že by ho to mělo naopak posílit. Výkon byl velmi dobrý, potřebujeme ho ho v každém zápase opakovat. A s Pavlem budeme pracovat na tom, aby to hodil za hlavu a pracoval tak, aby si příště v koncovce počínal líp.

V zakončení se ovšem dařilo Tomáši Chorému, skóroval podruhé v řadě. Proč jste ho střídal?

Jsem rád, že se zase trefil. Dal důležitou branku, ale bylo vidět, že už toho má dost. Proto tam šel Beauguel, s takovou výměnou jsme počítali už před zápasem.

Co z vašeho pohledu znamená remíza se Spartou pro zbytek ligového ročníku?

Věděli jsme, že náš úspěch by byl pro Spartu problém. Naše výchozí pozice je ale pořád velice dobrá. Zápas si vyhodnotíme a začneme se připravovat na Budějovice. Jestli chceme být úspěšní, tak musíme na tenhle výkon navázat. Když trošku polevíme, nebudou vítězství přicházet. Jsem rád za výkon, ale je to pro nás se smutným koncem.

Oba góly jste inkasovali po centru. Viděl jste u bránění rohu při vyrovnávacím gólu nějakou chybu?

Jakmile zahrávající trefí nabíhajícího hráče, tak se to těžko zachytává. Z opakovaného záběru jsem ale góly zatím neviděl.