Plzeň chce odčinit debakl se Slavií, Sparta jede v pondělí na Duklu

Fortuna liga vstupuje do závěrečné třetiny základní části a už před novou nadstavbovou fází může být zase o něco jasněji v boji o titul.

Nedělní duel druhého s prvním totiž ukáže, jestli se nůžky mezi Plzní a Slavií rozevřou ještě víc - na devět bodů, nebo zda obhájce stáhne manko, ke kterému si výrazně sám přispěl minulý víkend v Mladé Boleslavi (1:1).

Právě Boleslav zahajuje jedenadvacáté dějství už páteční předehrávkou v Teplicích (začíná se od 18.00). Sobota nabízí čtyři duely, neděle kromě šlágru ještě střetnutí Jablonce s Opavou. A pondělní dohrávka proti sobě svede Duklu se Spartou.

Viktoria Plzeň - Slavia Praha neděle 17.00, sudí Franěk, poslední zápas 0:4 Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Hrošovský, Procházka - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Ševčík, Stoch - Škoda.

Aspiranti na titul jdou do šlágru po čtvrtečních pohárových zápasech: Slavia doma v Evropské lize remizovala s Genkem 0:0, to Plzeň před vlastními fanoušky zvrátila utkání s Dinamem Záhřeb (2:1).

„Je lepší, když se vám podaří otočit těžký zápas, má to obrovský vliv na sebevědomí. Doufám, že nás to nastartuje,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba, jehož mužstvo bude slávistům vracet podzimní debakl 0:4.

„Chceme to zvládnout!“ velí obránce David Limberský. „Kdyby se nedejbože prohrálo, bylo by to už hodně těžké,“ uvědomuje si důležitost duelu zkušený bek, kterého čeká 350. ligové utkání.

Slavia vyhrála tři z posledních čtyř bitev proti Plzni, jenže ve všech případech šlo o domácí zápasy: doma totiž Viktoria svého nedělního protivníka zdolala hned čtyřikrát za sebou. Start jara se jí ale - na rozdíl od Slavie - bodově nevyvedl.

„Myslím, že teď hrajeme celkově lépe, ale to v tomhle zápase nemusí rozhodovat. Zvlášť, když hrajeme u nich. Bude to těžké,“ řekl slávistický útočník Milan Škoda. „Tím, že máme náskok šesti bodů a ne čtyř, se nám tam určitě pojede lépe. Na druhou stranu Plzeň sem loni také jela s náskokem a prohrála tady, nic to neznamená,“ doplnil ho trenér Jindřich Trpišovský.

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc sobota 15.00, sudí Nenadál, poslední zápas 3:2 Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Krch, Bartek - Reiter, Vacek, Jindřišek, F. Hašek - Nečas, Koubek. Olomouc: Buchta - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Texl, Houska - Pilař, Plšek, Falta - Yunis.

Zápas dvou mužstev namočených do bojů o záchranu. Bohemians posledně vzdorovali Spartě, kde inkasovali až v nastavení z penalty. Olomouc naopak neudržela nadějný remízový stav s Jabloncem.

„Pokusíme se napravit domácí ztrátu bodů. Ztráta vykartovaných hráčů (Kalvach, Nešpor) je nepříjemnost, ale musíme obě místa zacelit a zvolit nejlepší možná řešení, abychom v tom utkání byli schopni obstát,“ prohlásil olomoucký trenér Václav Jílek, jehož pozice může být v ohrožení.

„Olomouc je důkazem, že liga je nevyzpytatelná. Podle informací médií hraje i o setrvání trenéra, který je i mým kamarádem,“ řekl soupeřův kouč Martin Hašek, který se s Jílkem zná z působení ve Spartě.

„Ani my na tom nejsme nejlépe. Na Spartu jsme jeli po chřipkové epidemii, ale teď už máme za sebou téměř další týden v tréninkovém procesu. Na papíře jsme na tom tedy dobře. Dokonce asi budeme muset poslat někoho na tribunu, což už jsem hodně dlouho nezažil,“ dodal trenér Bohemians.

Baník Ostrava - Slovan Liberec sobota 17.00, sudí Ardeleanu, poslední zápas 0:0 Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Kuzmanovič. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Mara, Pešek - Nešický - Kozák.

Liberečtí fotbalisté vstoupili suverénně nejvyšší výhrou minulého kola (byť tedy podle komise rozhodčích dva ze čtyř gólů do příbramské sítě neměly platit), naopak Baník na hřišti poslední Dukly pouze remizoval.

„Ani největší optimisté neočekávali, že do jara vstoupíme tak vysokým vítězstvím, takže s dobrou náladou jdeme do dalšího zápasu,“ vyhlíží duel v Ostravě Branislav Sokoli, asistent libereckého trenéra. „Nejraději bychom se vraceli se třemi body.“

Plný zisk by určitě uvítal i Baník, který posledně přišel o třetí pozici v tabulce. „Chceme pokračovat v aktivní hře jako na Dukle a věřím, že se nám podaří urvat vítězství,“ uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.

1. FK Příbram - Fastav Zlín sobota 15.00, sudí Berka, poslední zápas 0:3 Předpokládané sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Květ, Rezek - Fantiš, Mingazov, Antwi - Voltr. Zlín: Rakovan - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Džafič, Podio, Jiráček, Bartošák - Poznar, Železník.

Dvanáctá Příbram chce odčinit poslední výbuch s Libercem.

„Na minulý zápas bylo třeba zapomenout, protože se nám vůbec nepovedl a asi tam nebudou mít jednoduššího soupeře. Udělali jsme tam hodně individuálních chyb a nehráli jsme to, co jsme chtěli. Doma to musíme napravit, tak jako v Liberci hrát nemůžeme,“ varuje Josef Csaplár, trenér Příbrami.



Jeho mužstvo hostí šestý Zlín, jenž čeká na bodový zisk čtyři kola, ale středočeského protivníka porazil v pěti z posledních šesti ligových utkání.

„Pro nás to bude zápas o navrácení sebevědomí. My jsme si derby se Slováckem prohráli po jedné chybě, herně to tak špatné nebylo. Příbram je tým, který chce hrát fotbal, což by nám mohlo vyhovovat,“ uvedl zlínský kouč Roman Pivarník.

1. FC Slovácko - MFK Karviná sobota 15.00, sudí Orel, poslední zápas 1:2 Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Diviš, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Záhumenský - Čolič, Bukata, Smrž, Budínský, Guba - Wágner, Ba Loua.

Desáté Slovácko doma změří sily s předposlední Karvinou. Ta s mužstvem Martina Svědíka neprohrála čtyřikrát po sobě.

„Slovácko je stabilizovaný mančaft, který navázal na úspěšný závěr podzimu minulý týden vítězstvím ve Zlíně. Může rozhodnout každý souboj, každý metr na hřišti a jedna chyba. Jdeme bojovat o body,“ uvedl karvinský kouč Norbert Hrnčár.

Fotbalisté Slovácka naopak nechtějí protivníka podcenit. „Nesmíme v hlavách připustit, že k nám přijede předposlední tým tabulky,“ prohlásil záložník Marek Havlík, jenž si dovolil i menší taktickou analýzu. „Předpokládám, že budou vycházet ze zabezpečené obrany a podnikat rychlé protiútoky,“ dodal.

FK Jablonec - SFC Opava neděle 15.00, sudí Machálek, poslední zápas 0:2 Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Kubista, Vatajelu - Chramosta, Doležal. Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Řezníček, Zavadil - Jurečka, Janetzký, Zapalač - Smola.

Jablonečtí na úvod jara zvítězili v Olomouci 2:1 a poskočili na třetí místo o bod před Spartu, která až v pondělí hraje malé pražské derby s Duklou. Severočeši ale s devátou Opavou v nejvyšší soutěži prohráli třikrát za sebou a v posledních dvou vzájemných duelech ani neskórovali.

„V Olomouci jsme uhráli důležité tři body a doma to chceme potvrdit. Nečeká nás ale vůbec nic lehkého. Opava má na úvod jara dva venkovní zápasy a teď uhrála bod v Karviné. Uvidíme, jak budeme vypadat po zdravotní stránce. Jsme připraveni dobře, tak věřím, že vybereme správnou sestavu,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Dukla Praha - Sparta Praha pondělí 18.00, sudí Královec, poslední zápas 0:2 Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Kozma, Raspopovič, Ostojič - Miloševič, Bezpalec, Koval, González, Souček - Tetour, Podaný. Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina, Hanousek - Frýdek - Hložek, Sáček, Kanga, Chipciu - Tetteh.

Dukla po minulé domácí remíze s Ostravou slyšela chválu, Sparta po vydřeném vítězství nad Bohemians opak, čelila i pískotu a nadávkám vlastních fanoušků.

„Viděli jsme, jak se Baník na Dukle natrápil na remízu. Představa, že každého budete válcovat 3:0, 4:0, je nádherná, ale tak to není. Zvlášť po nepovedeném podzimu si musíme vážit každého vítězství. Proti Dukle musíme podat kvalitnější výkon po všech stránkách,“ uvědomuje si sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Jeho tým je nejen kvůli postavení v tabulce velkým favoritem, hovoří pro něj i lepší bilance z posledních zápasů: Sparta s Duklou osmkrát za sebou neprohrála, navíc 506 minut neinkasovala. Změní nejhorší útok ligy nelichotivou bilanci?