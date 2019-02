Slavia v Plzni na ostří nože. Ve šlágru už pět let platí: můj dům, můj hrad

Ligový šlágr 21. kola se hraje v neděli od 17 hodin, druhý proti prvnímu, tentokrát v plzeňských Štruncových sadech.

„U tak důležitých zápasů velkých týmů je domácí prostředí vždycky výhodou,“ souhlasí slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Sami jsme si to vyzkoušeli, když jsme Plzeň u nás v Edenu dvakrát po sobě porazili. Venkovní bilance ale dobrá není,“ uznal.

Psal se rok 2013, když Slavia v Plzni naposledy zvítězila (1:0), o rok později to samé dokázala Plzeň v Praze (2:0).

Teď ovšem už pátým rokem platí jednoznačné: můj dům, můj hrad.

„Potkáme nejtěžšího soupeře v lize, bude to velmi prestižní utkání,“ těší se trenér Pavel Vrba.

V sázce je ligový titul. Očekává se vyhecovaný střet dvou soupeřů, kteří se nemusejí.

„Bude to na ostří nože, ani jeden z týmů si nic nedaruje. Plzeň má tým, který za poslední roky odehrál strašně moc těžkých zápasů a úspěšných bitev,“ uvedl Trpišovský, který jako trenér Slavie poprvé míří do Plzně.

Zažil domácí výhry 2:0 i 4:0, ale v Plzni byl naposledy ještě jako trenér Liberce, s nímž na západě Čech třikrát prohrál.

„Uvědomuje si, jakou sílu Plzeň má. Jak skvěle v domácím prostředí kombinuje, umí otáčet hru. Rozhodně však nebudeme chtít v zápase tahat za kratší konec, bude důležité, abychom hráli ve stejném rozpoložení jako v domácích zápasech.“

Plzeň - Slavia Sledujte v neděli od 17.00 online.

Slavia vede tabulku před Plzní o šest bodů a případná výhra by jí zajistila ještě luxusnější pozici na čele ligového balíku.

„Neříkám, že tenhle zápas rozhodne o titulu, byť může leccos naznačit. Kdybychom nedejbože prohráli, už by to pro nás bylo hodně těžké,“ myslí si plzeňský David Limberský.

A jeho sok Jan Bořil ze Slavie přitaká: „Pochopitelně by bylo komfortní mít devítibodový náskok v tabulce, ale ani zdaleka by to neznamenalo, že je titul náš nebo že k němu máme nakročeno.“

Souhlasíte?