Slavii chyběl jen gól. Je to o štěstí i lepším řešení, řekl Škoda

Bezbrankový výsledek ne vždy znamená bezkrevnou nudu.

Bitva Slavie s Genkem, lídrem belgické ligy, přinesla pravý opak. Ofenzivní partie, fotbal nahoru dolů, mraky příležitostí na obou stranách, vzrušení v obou šestnáctkách.

„Samozřejmě bychom byli rádi vyhráli. Ale na druhou stranu byl zápas rozjetý tak na 2:2, takže je pro nás ve finále asi příznivější 0:0. Do odvety je to lepší výsledek,“ míní Škoda.

Bilanci čtyř branek ze základní skupiny jste nevylepšili, ačkoli jste na to měli mnoho příležitostí. Čím to, že v pohárové Evropě nedáváte tolik gólů?

Nevím. Měli jsme šancí dost, je to o nějakém lepším řešení. Nebo při mých dvou šancích z přední tyče i trošku o štěstí.

Je to v takové chvíli vyloženě o štěstí, nebo se dalo třeba lépe zamířit?

Pokaždé něco jiného. Myslím, že to byla moc pěkná akce. Olayinka měl balon v lajně a dával mi ho před bránu, byl jsem hodně na přední tyči a trefil jsem míč, myslím, dobře. Bohužel ale do prostoru, kde stál gólman a vyrazil to. To je zrovna o štěstí. Pak tam byla jiná situace, kdy jsem si měl balon dát na dva doteky... Tam jsem se třeba špatně rozhodl.

K tomu jste v první půli z otočky trefil tyč. Překvapilo vás, kolik vám obrana Genku nechala prostoru?

Trochu jo. Hodil jsem si balon do strany a chtěl jsem hned střílet. Byl jsem trochu překvapený, že jsem volný, ale využil jsem toho. Bohužel jsem to netrefil úplně ideálně.



Celkově jste měli snad deset gólových příležitostí.

To není špatné číslo. Šancí bylo docela dost, ještě byly takové poloviční, kde jsme to měli lépe řešit, bohužel... Nespadlo nám to tam ani jednou.

Co bude potřeba změnit, abyste v Genku gól dali?

Asi líp řešit nějaké situace a ještě víc se tlačit do zakončení.

Genk hrál hodně odvážně, místy na riziko. Čekáte, že budete mít tolik prostoru i v odvetě?

Jsem sám zvědavý, jaké to bude u nich. Jestli se doma budou ještě víc tlačit dopředu... Opravdu nevím, ještě si uděláme rozbor jejich domácích zápasů a uvidíme. Každopádně nás nečeká nic lehkého.