Slavia uzavře podzim v Ostravě, Sparta s Hradcem. A střetnou se nejhorší obrany

Slavia je mistrem podzimu. A v týdnu splnila povinnost postupem do čtvrtfinále poháru, v němž také obhajuje prvenství, přes Zlín.

Svěřence trenéra Jindřicha Trpišovského nečeká v neděli od 18 hodin nic lehkého, přestože Ostravu v úvodu sezony doma smetla 4:0. Baník se v tabulce vyšplhal na pátou příčku a obral o body Plzeň i Spartu.

„Je to prestižní zápas sám o sobě i v rámci celé republiky a postavení v tabulce. Baník po menším období, kdy se mu nedařilo, najel opět na vlnu, kde je nahoře, a bude to asi zápas se vším všudy kromě diváků, bohužel. Na Baníku je, stejně jako v Edenu, vždycky fantastická atmosféra,“ připomněl asistent trenéra Jaroslav Köstl platná koronavirová opatření, kvůli kterým může na stadion jen tisícovka fanoušků.

Program 19. kola sobota 15.00

Slovácko - Jablonec

Bohemians - Pardubice

Karviná - Plzeň sobota 18.00

Hradec Kr. - Sparta neděle 15.00

Olomouc - Zlín

Teplice - Mladá Boleslav

Liberec - Č. Budějovice neděle 18.00

Ostrava - Slavia

Na druhou Plzeň má Slavia náskok tři body a výrazně lepší skóre (o 13 vstřelených gólů víc, o dvě inkasované méně), které při bodové rovnosti v průběžné tabulce o pořadí rozhoduje.

Viktoria bude v sobotu v Karviné, na hřišti posledního celku, jasným favoritem. „Povinnost velí, abychom vyhráli, s čímž tam určitě pojedeme. Chceme si připsat další body do tabulky, abychom uzavřeli podzim úspěšně,“ má jasno plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Karviná jako jediná v lize ještě nevyhrála a v posledních pěti zápasech ani nebodovala.

Třetí Sparta zavítá do Mladé Boleslavi, kde hraje domácí utkání Hradec Králové. Doma Sparta zvítězila 4:0. „Hrají v rozestavení 3-4-3, pokud se nepletu, od zápasu s námi. Co jsem viděl jejich poslední zápas, hodně běhali, snažili se hrát fotbal. Je to důrazný tým a bude to těžký zápas,“ tuší sparťanský záložník Filip Souček.

Nováček soutěže v domácím zápase ještě neprohrál a drží se na šesté příčce, jež znamená v nadstavbové části skupinu o titul.

O bod méně mají Budějovice a dvoubodové manko na Hradec má Liberec s Mladou Boleslaví. V neděli se Slovan a Dynamo střetnou mezi sebou, Boleslav nastoupí venku proti zlepšujícím se Teplicím.

Prostřední skupinu uzavírá na desátém místě Olomouc. Tu čeká bitva s jedenáctým Zlínem. „Nemáme body na rozdávání. Je potřeba, abychom se s podzimem rozloučili vítězstvím. Pro klid na práci,“ doufá olomoucký kouč Václav Jílek.

Sestupovým pozicím se na závěr neúspěšného podzimu chce vzdálit Jablonec. V duelu se čtvrtým Slováckem trenér Petr Rada stále nemůže využít vykartovaná křídla Malínského s Pilařem. K nim se přidal i útočník Tomáš Čvančara, který za červenou kartu proti Teplicím pyká tři kola.

Souboj nejhorších obran se odehraje v sobotu v Ďolíčku, kde na sebe narazí Bohemians (42 inkasovaných branek) a Pardubice (40). Pražané se chystají odčinit debakl 1:5 z derby se Spartou. Jejich soupeř, který hraje domácí zápasy na stejném stadionu, naposledy podlehl 0:3 Ostravě.

První bitvu o Ďolíček vyhrály Pardubice 3:0, jinak si ale v tabulce vedou hůř než Bohemians, na které ze 14. příčky ztrácí čtyři body.