Liberečtí fotbalisté se rozloučí s rokem doma netradičně, v bílém

Liberec vstoupil do sezony katastrofálně, ale pod novým koučem Kozlem se rozjel. Z posledních sedmi zápasů vytěžil pět výher a bojuje o postup do první ligové šestky.

Naposledy sice na hřišti silné Plzně podlehl 0:2, ale s kalendářním rokem se chce rozloučit domácím vítězstvím nad Českými Budějovicemi. Ty mají o bod víc a jsou aktuálně sedmé, Liberci patří devátá příčka.

„Budeme chtít prodloužit vítěznou sérii U Nisy, která trvá už tři zápasy. Budeme se snažit být dominantní, diktovat tempo a tvořit hru, ale zároveň bude třeba, abychom byli obezřetní a hlídali si protiútoky soupeře. K dispozici máme kompletní kádr, což bylo při tvorbě optimální sestavy samozřejmě příjemné,“ řekl liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák. „Budějovice mají o bod víc než my, takže chceme jít před ně. Navíc moc chceme dobrým výkonem a vítězstvím poděkovat před Vánocemi za přízeň našim skvělým fanouškům.“

Budějovice jsou pro Liberec nevyzpytatelným týmem. Dokázaly senzačně v deseti otočit zápas se silným Slováckem, pak jasně prohrály v Ostravě a naposledy porazily Olomouc. „Každopádně nás čeká velmi kvalitní soupeř, hodně silný hlavně do ofenzivy. Teď se jim rozstřílel Bassey, devět gólů je opravdu dost, navíc tam mají Van Burena, Mihálika nebo Škodu, na ně si musíme dát velký pozor,“ nabádá Holeňák.

Venku Jihočeši patří k nejhorším týmům ligy, na hřištích soupeřů získali pouhé dva body. „Je to věc, která nás samozřejmě trápí, ale všichni chceme dělat vše pro to, abychom to zlomili. V minulém domácím zápase proti Olomouci jsme vsadili hlavně na bojovnost a nasazení. Podobné atributy bych chtěl v naší hře vidět i v Liberci,“ řekl českobudějovický kouč David Horejš.

Hráči Slovanu nastoupí doma proti Budějovicím netradičně v bílých dresech. Klub se totiž zapojil do akce s názvem „Dny vděčnosti zdravotníkům“, která má za cíl symbolicky podpořit ty, kteří v tomto složitém období čelí náporu pacientů v přetížených nemocnicích. Na dresech budou mít navíc nalepené náplasti s červeným srdíčkem.

Zatímco Liberec zakončí ligový podzim doma, Jablonec čeká dlouhá cesta do Uherského Hradiště, kde se v sobotu utká s aktuálně čtvrtým Slováckem. Jablonci patří v tabulce až 13. příčka.