Fotbal na sněhu. Ohrozili jste zdraví hráčů, zlobily se Olomouc i Slovácko

„Nerozumím tomu, že kompetentní osoba nezhodnotí terén jako nezpůsobilý a nechráníme zdraví hráčů. Navrátil se zranil při rozcvičce jen proto, že mu uklouzla noha. Všechno bylo odložené. Máme lepší technologii hřiště, tak se hraje. Ale je rozsekané na sračku,“ hněval se olomoucký trenér Václav Jílek.

Slovácký protějšek Martin Svědík zrovna tak: „Utkání v neregulérních podmínkách. Nerozumím tomu, co od fotbalu chceme. Ohrozili jsme zdraví hráčů, fotbal na tom nejde hrát. Zaráží mě, že všechny zápasy jsou odložené a tady se hraje. Honza Navrátil se zranil při rozcvičení.“

Olomouckému Navrátilovi při rozcvičce uklouzla noha a poranil si koleno, nahradil jej Martin Pospíšil.

I když hráči díky kolíkům tolik nepadali, bylo znát, že pohybově jsou těžkým terénem omezeni. Přes celodenní práci technického úseku na olomouckém trávníku kvůli hustému sněžení v průběhu zápasu ležela sněhová vrstva.

„Nesmysl na tom hrát. Tohle není fotbal pro lidi,“ pravil slovácký obránce Vlastimil Daníček, který ve druhé půli z penalty po ruce Vraštila srovnal.

Duel na Andrově stadionu se odehrál jako jediný z původně pěti plánovaných sobotních utkání. Ostatní byly odloženy kvůli nezpůsobilému terénu – stejně jako nedělní souboj mezi Ostravou a Plzní.

„Slovácko i my jsme opakovaně žádali rozhodčí, ať to ukončí. Delegát řekne, že je způsobilý terén, že hřiště je tvrdé,“ kroutil hlavou Jílek. „Hráli jsme divadlo. Čekal jsem, že LFA zruší celé kolo. V čem je problém? Přece najdeme termíny. To byly dětské hrátky na sněhu. Pohyb hráčů nekorespondoval s nároky.“

Přitom na první pohled olomoucké hřiště nevypadalo tak špatně díky velmi kvalitnímu povrchu a péči trávníkáře, respektive hrálo se už i na horších.

„Nevím, jestli bylo hřiště neregulérní. Hráli jsme i na zmrzlém. Hřiště ten sníh absolvovalo dobře, ale jde také o diváky, když mrzne,“ přemítal olomoucký kapitán Vít Beneš, autor krásné trefy z voleje z vápna.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu Víta Beneše proti Slovácku.

„Za normálních podmínek by to Heča chytil, balon zaplaval a spadl do brány,“ mínil Svědík. Zápasu nepomohl ani žlutý míč, který se ztrácel, a také bílé dresy hráčů Slovácka.

„Balon byl vidět líp než soupeř,“ líčil Beneš. Těžkému terénu uzpůsobil Svědík sestavu na jednom postu, když před zkušeným Milanem Petrželou upřednostnil Sinjavského.

„Ani se neptejte, co Milan na hřiště říkal, to není publikovatelné,“ tlumočil Svědík. „Druhý poločas jsme byli lepší, jen škoda, že jsme si nechali utéct první.“

Proti fotbalu v prosinci je i Jílek, ačkoli kluby si nahuštěnou termínovou listinu odsouhlasily, a tak se má hrát ještě víkend před Vánoci. „Může přijít další odkládání,“ tuší olomoucký kouč.