Další zrušený zápas. Kvůli vydatnému sněžení se nebude hrát ani v Jablonci

Už v pátek LFA oznámila, že se dnes kvůli nepříznivému počasí a špatnému stavu hrací plochy neuskuteční duel Českých Budějovic s Hradcem Králové.

Z původních pěti zápasů dnešního programu 17. kola tak zůstaly jen tři, domácí kluby dělají vše pro to, aby se odehrály. Od 15:00 by měla Mladá Boleslav přivítat Karvinou a Olomouc hostit Slovácko, od 18:00 by pak měli nastoupit Bohemians 1905 proti Liberci. V neděli jsou v plánu duely Pardubic se Spartou, Ostravy s Plzní a Zlína se Slavií.

Jablonečtí se podle svého mluvčího Martina Bergmana snažili udělat maximum, aby se dnešní utkání uskutečnilo. Vyhřívání trávníku spustili už ve středu 22. listopadu, neboť sníh zasypal stadion na Střelnici již v minulém týdnu před domácím zápasem s Pardubicemi. Tentokrát však byly přívaly výrazně větší.

Problémy i v Mnichově Dnešní zápas německé fotbalové ligy Bayern Mnichov - Union Berlín byl kvůli přívalům sněhu odložen. Zimní počasí v Bavorsku ochromilo dopravu.

„Vyhřívání hřiště je v provozu delší dobu, ale největší komplikací před zápasem s Teplicemi je pokračující sněžení. Sníh tedy pomalu odtává, ale připadá další a další. Najet na hřiště s technikou nelze, protože horní vrstva je podmáčená,“ uvedl na webu jabloneckého klubu Bergman.

„Domácí klub pro realizaci utkání udělal vše potřebné včetně plně spuštěného systému vytápění hřiště, avšak na hrací plochu v posledních hodinách dopadlo až příliš velké množství sněhu. Rozhodčí delegovaný komisí rozhodčích označil po prohlídce stadionu travnatou plochu za nezpůsobilou,“ uvedla LFA svém webu. Náhradní termín zápasu určí v nejbližších dnech.

Duely v Českých Budějovicích a v Jablonci jsou druhým a třetím odloženým zápasem v této ligové sezoně. V létě Viktoria Plzeň vzhledem k účasti v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy využila možnost nesehrát srpnové utkání 6. kola v Mladé Boleslavi. Týmy se utkají v příštím týdnu ve středu od 17:00, pokud to počasí a stav terénu na stadionu středočeského klubu dovolí.