ONLINE: Olomouc - Slovácko, hraje se navzdory sněhu, hosté hájí třetí místo

Zápas v Olomouci je jediný, který zůstal ze sobotního programu. Zbylé duely byly kvůli hustému sněžení a nezpůsobilému terénu na jednotlivých stadionech odloženy. Neodehraje se ani nedělní utkání Baníku s Plzní.

ONLINE: Sigma Olomouc – Slovácko utkání sledujeme minutu po minutě

Slovácko je už čtyři zápasy bez prohry, před reprezentační přestávkou deklasovalo Plzeň 4:1, minulý týden porazilo Baník na svém stadionu 2:0.

To Olomouc vstoupila do nového ročníku velmi dobře, na přelomu října a listopadu nicméně formu ztratila. V předchozím kole ale zvítězila nad Karvinou (2:0), na což by ráda navázala proti těžkému soupeři.