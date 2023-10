Priske: Absence? Nechci se bavit o těch, které nemůžeme využít. Výkon nestačil

V sestavě tentokrát kromě zraněného Haraslína s Krejčím chyběli i Vitík s Preciadem, kteří na rozšiřující se marodku nově přibyli.

„Nevíme, co by se stalo, kdyby hráli, jsou zkrátka zranění a nemůžeme je využít. Kairinen už dostal dost minut ve čtvrtek, navíc nás čekají další důležité zápasy v krátkém sledu. Musíme se o všechny starat tak, aby nám další absence ještě nenaskákaly,“ reagoval Priske.

Když poté dostal na tiskové konferenci otázku, zda ztráta Krejčího s Haraslínem způsobuje rozdíl ve sparťanské hře, svraštil obočí: „Víte, není to fér k ostatním klukům. Takhle to neposuzuji a nechci hovořit o těch, kteří s námi nemohou být. Vezměte si, že jsme před týdnem bez nich zvítězili 4:0, pak zahráli top evropský zápas s Rangers 0:0, který jsme měli vyhrát. Hlavní jsou výkony těch, kteří zrovna nastoupit mohou.“

Nebyla tentokrát vaše hra příliš ospalá, pomalá?

Nejsem vůbec spokojený s výkonem. Moc často jsme činili špatná rozhodnutí, hlavně v tom, jestli máme míč ještě podržet, nebo zkusit průnikovou přihrávku mezi řady. Věděli jsme o hrozbách, které Mladá Boleslav má, věděli jsme o vysokém Júsufovi, na nějž to často chtěli nakopávat, k tomu jsou tam rychlá křídla čekající na brejkové situace nebo sbírají druhé míče.

Momentka ze zápasu Sparta Praha - Mladá Boleslav.

Přesto se změny v sestavě moc neosvědčily.

Někteří předvedli lepší výkon, třeba Peškovi se dařilo, měl velmi dobré momenty, zápas se mu celkem povedl. Jenže celkově jsme nedokázali držet výkon na vysoké úrovni celých devadesát minut, což vás v téhle soutěži snadno potrestá a můžete jednoduše ztratit body. I přes ten fakt, že jsme měli spoustu průniků do vápna, pokusů i střel na bránu. Přestože jsme tyhle situace měli, tak nám v závěrečné fázi do jisté míry chyběla kvalita.

Jak hodnotíte výkon defenzívy, zejména chybující stopery?

Co se týče například Panáka, tak ano, asi tam bylo víc chyb, než dělá normálně, ale asi bychom našli mnohem víc hráčů, kteří v prvním poločase hrubě chybovali. Kdybyste se ho zeptali, tak samozřejmě bude zklamaný. U toho druhého gólu jsem byl také smutný, ale hlavně kvůli tomu, jak jsme k celé situaci přistoupili jako tým. Všichni se měli vytlačit daleko od brankáře a měl přijít dlouhý míč. Byl tam ještě Sörensen a Vindahl, kteří zkrátka Panymu mohli pomoct. Pro obranu to byl ale obecně nesmírně náročný zápas, pro stopery i wingbacky.

Marek Matějovský (uprostřed) z Mladé Boleslavi v konverzaci se sparťanským Lukášem Sadílkem.

Zejména kvůli výborné práci domácích útočníků.

Soupeři to vyšlo parádně. Júsufa jsem snad letos neviděl hrát lépe, Kušej i Solomon předvedli přesně to, s čím jsme počítali: rychlost a šikovnost v přechodové fázi. S tím nás mohli zaskočit a to se také stalo. Jsem hlavně nespokojený s tím, jak defenzíva odevzdávala míč soupeři příliš snadno, dvě ze tří branek navíc padly z nakopnutého balonu, kde jsme prohráli souboj a úplně propadli.

Máte za sebou velké zápasy s výborným výkonem. Jak budete s týmem pracovat teď, když se vám po delší době tolik nedařilo.

Nic moc se nezmění, budu pracovat stejně jako vždycky. Jak už jsem klukům řekl, je to už dlouho, co jsme neprohráli zápas tak, že jsme předvedli nedostatečný výkon. Pokud nebudeme hrát na vysoké úrovni blížící se našemu maximu, budeme takto prohrávat neustále. Navíc nemůžeme truchlit dlouho, už ve středu a v sobotu nás čekají další zápasy. Máme v hlavě víc věcí, na které se musíme zaměřit. Měli bychom znovu nastoupit s tím, že musíme hrát mnohem lépe, vrátit se k nastavení a stylu hry, jenž nám přinášel úspěchy. Tentokrát se tým ani individuality nepřiblížily našim představám. Mladá Boleslav si ale zaslouží velký kredit, my se teď musíme velmi rychle sebrat.