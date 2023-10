Rozhodl, proti bývalému klubu neslavil. Pokaždé je to speciální, řekl Matějovský

„Je to pro mě speciální a vždycky to takové bude,“ culil se Matějovský na tiskové konferenci. „Ve Spartě jsem strávil spoustu let a mám na ten klub jen samé dobré vzpomínky. I ty špatné, samozřejmě, ale ty velmi rychle zapomínám.“

Za Spartu odehrál 223 utkání a strávil v ní šest let. Když přicházel v první půli kopat roh k místům, kde byl sparťanský kotel, na chvíli se zadíval mezi příznivce, jako by se mu právě vybavily všechny zážitky.

Po gólu se pak jen k zemi nasměrovanými dlaněmi omlouval, na tváři mu zůstal kamenný výraz. Oči vytřeštil, jako by sám ani nechápal, co se vlastně událo.

„Zůstali jsme nahoře a tím, že máme kvalitní a chytré hráče, tak jsme na sebe jenom koukli a houkli, že zůstanem a zkusíme je překvapit,“ popisoval Matějovský.

Ještě před pár okamžiky totiž Mareček zkazil střelu a následný vlastní odkop od brány byl nejnebezpečnější právě pro Spartu. Rychle napadající domácí překvapili Panáka, jemuž právě Matějovský vypíchl míč a posunul ho ke Kušejovi. Ten mu balon vrátil před prázdnou branku, odkud zkušený záložník nemohl minout.

„Trochu jsme je zaskočili, do té doby jsme na ně ani jednou takhle nenalezli. Zkusil jsem pak trochu předpovídat, jak by se ta situace mohla vyvíjet a trochu jsem tím Panáka nachytal. On ani od nikoho nedostal žádný pokyn, takže jsem mu mohl míč v klidu vypíchnout.“

Marek Matějovský (vlevo) z Mladé Boleslavi v objetí spoluhráčů poté, co vstřelil gól Spartě.

Aktivní a nepříjemní Středočeši pak i díky smrtícím protiútokům dokázali jako první tým v lize Spartu porazit. Po devítigólové nadílce Zlínu navíc vstřelili další tři a s třiceti zásahy mají druhý nejlepší útok právě po sparťanech.

„Vítězství má pro nás obrovskou váhu a ceníme si ho. Říkali jsme si, že přijede tým, který je nesmírně kvalitní a dokazuje to v každém zápase. Na Spartu koukám často, takže jsem věděl, co nás čeká. Moc se mi líbí fotbal, jaký teď praktikuje. Tentokrát jsme byli šťastnější my, ale kvalita na jejich straně je veliká,“ uznal Matějovský.

Mladou Boleslav opakovaně při sparťanském tlaku podržel brankář Matouš Trmal, spoustu soubojů na hrotu vyhrál vysoký Júsuf Hilál, kterého podporovali rychlonozí Vasil Kušej a John Solomon.

„Je vidět, že máme vepředu opravdu kvalitní hráče. Samozřejmě ten devítigólový minulý zápas byl úplný extrém, ale víme, že máme nahoře sílu,“ doplnil Matějovský.

Marek Matějovský (uprostřed) z Mladé Boleslavi v konverzaci se sparťanským Lukášem Sadílkem.

„Co jsem se bavil se sparťanskýma klukama, tak je útočníci dost trápili. Musím říct, že Júsuf hrál úplně skvělej zápas, v soubojích vynikal. A pak k tomu máme ty dva fofrníky, což jsou přesně hráči, kteří mému stylu fotbalu nesmírně vyhovujou,“ usmál se zkušený středopolař.

Mladá Boleslav zvítězila podruhé za sebou, v týdnu ji čeká osmifinále domácího poháru proti Liberci, pak jede do Teplic. V lize se navíc vyšvihla až na třetí místo právě za Spartu, na kterou ale ztrácí devět bodů. Má však stále nedohraný domácí zápas s Plzní k dobru.