Rada o půli zuřil: V kabině to bylo krušný, ještě teď mě bolí na prsou

Fotbalovému fanouškovi muselo být jasné, jak to asi o poločase vypadalo v jablonecké šatně. Domácí působili zakřiknutě, nechali si od Plzně dát dva góly. Ta měla duel pod kontrolou, dominovala.

„Ještě, že jste nebyli v poločase v kabině. Dnes to bylo hodně krušné, ještě teď mě bolí na prsou,“ vyprávěl Rada, známý bouřlivák, po utkání novinářům.



„Plzeň pořád patří se Slavií a Spartou do top trojky, říkal jsem hráčům už před zápasem, že pokud budeme mít strach, nemáme šanci. Strach vás dožene. Cítil jsem z hráčů, že jsou zbytečně zakřiknutí,“ uvedl při online tiskové konferenci.

„Nebylo to tak, že bych chtěl něco v kabině rozbít, navíc tady je vše přivrtané. Chtěl jsem prostě zvýšit hlas, protože jsem vycítil, že to hráči potřebují. Že potřebují vlít adrenalin do žil,“ vysvětloval.



Na hráče to evidentně zabralo, stejně jako tři změny v sestavě. Dva střídající hráči Martin Doležal a Tomáš Ladra skórovali, významně pomohli k obratu na 3:2.

„Měli jsme šťastnou ruku. Shodli jsme se na tom všichni trenéři. Někdy do toho hrábnete a nepovede se to, teď to vyšlo. Jsem strašně rád hlavně za Martina Doležala, který na gól dlouho čekal,“ uvedl Rada, který věřil, že se jeho svěřencům povede duel otočit v jejich prospěch.

„Já se nevzdávám, ani kdybychom prohrávali 0:5. Nesmíme se bát,“ zdůraznil dvaašedesátiletý kouč.

„Otočit zápas s Plzní, která vede 2:0? To musím před hráči smeknout. To se stane jednou za sezonu. Proti Plzni je to kus umění a ceníme si toho moc,“ dodal.