Plzeňský Bucha: Ostuda, takový výbuch. Věřili jsme, že to konečně dotáhneme

Plzeň v Jablonci vyhrála první půli 2:0, po změně stran ale střílel góly jen její soupeř. A svěřenci Adriana Guľy už na obrat nenašli odpověď.

Co se stalo, že jste poločasové vedení nedokázali udržet?

Nevím, co k tomu pořádně říct... Vedeme o půli dva nula, pak to chce přidat třetí gól... Nebo prostě aspoň poctivě bránit. Místo toho si necháme dát gól na 1:2 a pak jako kdyby nás pohltil strach nebo nevím co. Pak to tam napadá a je z toho tenhle šílený výsledek.

Věřil jste, že když jste se po třech duelech bez gólu konečně trefili, tak utkání dotáhnete ke třem bodům?

O půli jsem věřil, asi věřili všichni, když jsme do kabiny šli po takové době s takovým výsledkem. Každý věřil, že zápas konečně dotáhneme do vítězství. Ale stane se tohle... Jak jsem říkal, je to ostuda.

Mrzí vás ztráta vedení o to víc, že jste v první půli nastřelil tyč?

Teď přesně si nevybavuju, za jakého stavu to bylo. Tuším, že ještě za stavu 1:0, dával bych na dva nula, to by asi na situaci nic moc neměnilo. První půle se nám povedla, měli jsme šance, po nějakém ofsajdu nám neuznali gól. Jenže pak přijde druhá půle a takový výbuch...

V úterý hrajete s Teplicemi. Odčiníte proti nim porážku?

Nic jiného nám nezbývá. Vyhrát. Takhle si to ale říkáme každý týden...