Guľa o dalším nezdaru Plzně. Už to musíme zastavit, okamžitě, burcuje

Jenže jeho tým po neúplném 11. kole klesl na šesté místo v tabulce. O jeho odvolání se spekulovalo už před týdnem po porážce s Karvinou (0:1) a další nezdar Guľovi pochopitelně nenahrává.

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 3:2 úžasný obrat, hosté promarnili dvougólový náskok

„Obsah debat s vedením zatím nebudu nějakým způsobem vynášet ven,“ uvedl plzeňský kouč. „Pochopitelně vnímám výsledky, naši hru, podněty. Pro mě je podstatné, abychom další zápas byli o mnoho lepší, efektivněji připravení a abychom zvítězili,“ pokračoval.



Jeho svěřenci z posledních čtyř kol získali jediný bod. V Jablonci vedli po dominantní první půli 2:0, ale po změně stran se postupně sesypali.



„Herně se můžeme bavit o tom, že mužstvo je úsekově schopné hrát velmi dobře, ale bohužel jsou to jen krátké úseky. V defenzivní činnosti jsme potrestáni za každý mikrodetail, kalich si vypíjíme úplně do dna,“ uvedl.



„Nejsem tak silný analytik, abych bezprostředně po zápase věděl detaily, proč tomu tak bylo,“ prohlásil Guľa. „Jestli ztráta pozornosti, nedostatek sebevědomí?“



„Komu by se hovořilo lehce, když prohrajete zápas z vedení 2:0 a trvá série, která je pro vás negativní. Každá krize má hranici a je předzvěstí něčeho velkého. Tak to bývá v životě i ve fotbale. Věřím, že když si to společně takhle vyžereme, že ztratíme jasný zápas, přijde v dalším utkání bod zlomu. Začneme vyhrávat a hrát také mnohem kvalitněji,“ řekl.



Šanci na zvrat k lepšímu mají Plzeňští hned v úterý proti Teplicím.

„Potřebujeme to zastavit, a to okamžitě. Už je pět minut po dvanácté. Ukazuje se, že to nepřijde samo. Kluci si musí uvědomit, že vyhrát zápas v české lize není jen o individuální kvalitě, že si to pohlídáme. Musíme být mnohem soustředěnější a vytrvalejší,“ dodal trenér Viktorie.