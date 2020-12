Jak z krize? Po dalším kolapsu bijí ve fotbalové Plzni na poplach

Sešup pokračoval prohrou 2:3 v Jablonci, a to přitom Viktoria v poločase vedla 2:0.

Co bude dál?

„Potřebujeme to zastavit, a to okamžitě. Ukazuje se, že to nepřijde samo. Kluci si musí uvědomit, že vyhrát zápas v české lize není jen o individuální kvalitě, že si to pohlídáme. Musíme být mnohem soustředěnější a vytrvalejší,“ vykládal trenér Adrian Guľa po utkání.

Ani on, obvyklý kliďas, už nezvládl krotit emoce. Čílil se, lamentoval, při zápase kopal vzteky do lahví.

A to do něj přitom Viktoria vstoupila s chutí. V Jablonci předvedla nejlepší půli od doby, kdy nasázela tři góly Spartě. Byla efektivní, dominantní. Jenže pak to přišlo. Zmar. Pokolikáté už?

Guľa přiznal: „Je pět minut po dvanácté.“ V Plzni se spustil poplach. Jak z krize? Problém je vážný.

„Ostuda,“ připustil viditelně skleslý autor úvodního plzeňského zásahu Pavel Bucha a dál ze sebe jen těžce soukal slova.

Kdo by si během povedeného plzeňského jara pomyslel, že na konci téhož roku se bude řešit Guľovo možné odvolání.

Ano, tak vážná je situace.

Je však nepravděpodobné, že by se ve Štruncových sadech uchýlili ke změně na postu hlavního kouče ještě před koncem podzimní části. Jednak Plzeň hraje znovu už v úterý (doma proti Teplicím), zároveň je trenérský trh v Česku dost přebraný.

A třeba volný Pavel Vrba, symbol vzestupu Viktorie z nedávné éry, v Olympijském podcastu Radiožurnálu před pár dny prohlásil: „Vůbec to nevidím tak, že bych se měl teď do Plzně vracet.“

Vedení klubu musí vzít v potaz i finanční souvislosti: platit Guľovi - a zřejmě i části jeho slovenského realizačního týmu - odstupné může být pro plzeňskou kasu zátěž. Příjmy z evropských pohárů, do jejichž hlavní fáze tým podruhé za sebou neprošel, zoufale chybějí.

„Jaké diskuse s vedením vedeme, to je naše interní záležitost,“ vzkázal Guľa po selhání v Jablonci, jemuž o poločase nic nenasvědčovalo.

Zatímco Plzeňané si užívali dvoubrankového náskoku, v jablonecké kabině zuřilo peklo. „Bylo to hodně ostré. U toho byste radši nebyl,“ líčil jablonecký trenér Petr Rada už s lehkým úsměvem pro O2 TV Sport.

Domácí vystřídali tři hráče a Plzeň odešla ze hřiště, v nadsázce řečeno. Najednou se role obrátily. A zatímco Jablonec střílel jednu branku za druhou, Viktoria se během dvaceti minut složila.