Trenéři dětí v budějovické akademii jsou bez peněz. Vyřeším to, říká Koubek

Kuba upozorňuje i na to, že akademii řídí vedení prvoligového klubu, přestože jsou to dva rozdílné subjekty. Vadí mu, že peníze pro akademii končí v platech hráčů A týmu nebo jejich agentů.

Majitel klubu Vladimír Koubek problém přiznává a potvrzuje, že se ho snaží intenzivně řešit. „V pátek bych měl uzavřít sponzorskou smlouvu, která tyto nepříjemné věci pomůže vyřešit,“ zdůraznil včera.

Důvodů, proč ke zpoždění výplat došlo, je podle něho víc. „Museli jsme vracet krajskou dotaci z projektu na tréninkové centrum Složiště, který jsem zdědil. Celkem 1,5 milionu korun jsem musel zaplatit ze svého,“ přidal.

Koubkovi se nepodařilo získat podporu ani od Kuby. „Na zasedání krajského zastupitelstva jsem hejtmana prosil, aby nám pomohl uplatnit svůj vliv. Přišli jsme o 2,8 milionu od společnosti ČEZ a minulý týden jsme se dozvěděli, že nás už nebude podporovat firma FCC, která nám poskytovala 1,2 milionu,“ spočítal.

Kromě odlivu několika partnerů situaci majiteli Dynama zkomplikovala ještě ruská invaze na Ukrajinu. „Město nám poslalo peníze na účet ve Sberbank, který se záhy zmrazil,“ dodal. Zadané platby prý už přes systém projít nestihly.

Zvýší dětem příspěvky?

Na účtu ruské banky zůstalo klubu přes 2,5 milionu korun a nadále se prostředky nedaří získat zpět. Komplikace Kuba respektuje, ale i tak situaci hodlá řešit. „Kraj už neposkytne další dotační prostředky do doby, než bude mít svého zástupce v dozorčí radě a bude moci finance efektivně kontrolovat. S primátorem jsme se shodli, že i město by mělo mít zastoupení v orgánech akademie,“ rozhodl.

S tím souhlasí i výkonný ředitel akademie Petr Benát. „Přispěje to k transparentnosti a průhlednosti financování. Zároveň se do povědomí veřejnosti dostane i přesah činnosti akademie v mateřských, základních i středních školách, spolupráce s regionálními kluby a naše další doprovodné aktivity v celém regionu,“ navrhl.

Bývalého ligového fotbalistu nastalá situace mrzí. Za prací týmu trenérů stoprocentně stojí. „Moc si jich vážím, o to více je mi to líto. Všem v akademii jde především o osobnostní a sportovní rozvoj našich dětí a také o výchovu mladých lidí s morálními principy a správnými životními hodnotami,“ uvedl.

Akademie funguje také díky příspěvkům rodičů, jejichž děti v ní sportují. Poplatky přitom nejsou úplně nízké, činí devět tisíc korun ročně. „Nelíbí se mi to. Peníze pro akademii by měly končit v akademii a nikde jinde. O to víc, když jsou to finance i z veřejných zdrojů. Investice do trenérů je zásadní. Pokud nebudou dostávat mzdu, tak si akorát majitel zahrává s tím, že skončí. A přitom o kvalitní trenéry je docela nouze. Celé to tedy považuji za neuvěřitelnou hloupost,“ reagoval jeden z rodičů Vladimír Pešek, jehož syn Michal hraje v akademii Dynama.

O zvyšování příspěvků nechce slyšet ani Kuba. „Naprosto to odmítám. Dynamo jako akciová společnost se na financování akademie téměř nepodílí a také jsem přesvědčený, že když se bude hospodařit účelně, zvyšovat se v tuto chvíli určitě nemusí,“ doplnil.

Aby kraj v budoucnu finančně podporoval výchovu mladých fotbalistů, vyžaduje Kuba také to, aby se peníze z prodeje hráčů akademie do ní z velké části vracely a nemířily do ligového týmu. „Do akademie patří,“ potvrdil.

Takový případ však za fungování akademie ještě nenastal a ani teď žádný výrazný prodej na spadnutí není. „V koaliční smlouvě je ujednání o tom, kolik procent z prodeje hráčů akademie se do ní má vracet. Myslím, že je to pět. Ale nikdo takový se zatím neprodal,“ oponoval Koubek.

Mají mzdu za prosinec

Řešení je nutné najít co nejdříve. Nespokojenost trenérů a rodičů roste. Poslední příjmy mají trenéři povětšinou z poloviny ledna, tedy mzdu za prosinec.

„Zaměstnanci klubu výplaty dostali, trenéři v akademii ne. Ohledně těch lednových jsem oslovil Petra Benáta, aby částky uhradil těm, pro které je to jediný příjem,“ naznačil majitel klubu.

Situace je nepříjemná a citlivá. Trenérů mládeže není mnoho, o těch kvalitních nemluvě. Většinou jsou to dobrovolníci, kteří se trénování dětí věnují ve vlastním volném čase. Zacházet se s nimi musí citlivě, aby o ně kluby nepřišly. Finanční odměna většinou není rozhodující, ale trenéři s ní počítají a také mají své povinnosti a závazky. Zpoždění výplaty přirozeně naruší jejich zájem a nadšení.

Přelévání peněz mezi klubem a akademií dle potřeby zároveň není ve fotbalovém prostředí ničím výjimečným, i když se jedná o úhybný manévr. A neděje se jen ve fotbale, ale i v dalších sportech. Dokud vše funguje, nikdo nic nenamítá. Platí také, že ke zpoždění výplat občas dochází i přímo v klubech.