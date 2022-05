Roztrpčení majitele Budějovic: Sivok dělal minely, trenér odchod nezvládl

Tak dramatický rok jste asi nečekal, že?

To ne. Ke vstupu do fotbalu mě vyzval Martin Vozábal, který bydlí nedaleko ode mne. A to, že jsme se pak názorově rozešli a nechtěl se mnou spolupracovat, za což se mi ale později omluvil, je už věc další. O tom jste koneckonců v MF DNES dost psali. Je zbytečné se k tomu vracet.

Ale jeho odchodem začal kolotoč změn.

Asi to vypadá, že Koubek je nesnášenlivý člověk, který s nikým nevyjde. Ale to tak nebylo a není. I po nástupu Tomáše Sivoka byl začátek hladký. Postupně ale musíte mít na člověka, který řídí sportovní úsek, vyšší a už i manažerské nároky. Jeho nedostatky se ukázaly až časem. Nepřipouštěl názory jiných, těžko jsme komunikovali. Prostě skvělý fotbalista nemusí být vždy dobrým manažerem.