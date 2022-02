Překvapivý konec v Českých Budějovicích, po půl roce opouští funkci Sivok

Sivok, který do funkce nastoupil loni v září, skončil na hodinu. Důvodem měly být neshody s majitelem Vladimírem Koubkem, což potvrdily redakci iDNES zdroje blízké klubu.

Někdejší reprezentant před šesti měsíci nahradil ve funkci Martina Vozábala, který se s klubem rozloučil po sedmi letech. „Majitel si to přál, to naprosto respektuji. Ve své firmě nebo klubu bych také chtěl pracovat se svými lidmi. To je přirozená věc,“ vysvětloval po svém konci Vozábal v rozhovoru pro iDNES.

„Ve sportovním úseku nás čeká hodně práce, protože bohužel Martin Vozábal se svého poslání nezhostil a v posledních týdnech se mu v jeho práci příliš nedařilo,“ prohlásil Koubek.

Sivok je budějovický patriot, bezmála místní legenda. V klubu vyrostl a v sedmnácti se dostal do ligového kádru. Ještě jako dorostenec podepsal smlouvu ve Spartě, která ho na jihu Čech nechala na hostování.

V devatenácti se definitivně přesunul do „své“ Sparty, které fandil odmalička. Už ve dvaadvaceti se stal ve Spartě kapitánem, milovali ho fanoušci. Pásku tenkrát převzal po Karlovi Poborském, dalším Jihočechovi a odchovanci Dynama...

V lednu 2007 zamířil Sivok na roční hostování do Udine, po návratu odehrál ve Spartě další půlrok a zamířil do Besiktase Istanbul.

I tam se stal oporou, oblíbencem publika. Po sedmi letech přestoupil v létě 2015 do Bursasporu, po dalších dvou letech zamířil do izraelského Maccabi Petah Tikva.

Když mu vypršela smlouva, v létě 2019 se vrátil do Českých Budějovic, kde kariéru dohrál. Budějovice tehdy byly ligovým nováčkem a Sivok byl pro nezkušené mužstvo velkou oporou.

Ačkoliv chtěl do Sparty, pozice funkcionáře si vyzkoušel právě v Dynamu. Vydržel ale jen půl roku.

V národním mužstvu odehrál 64 zápasů a dal pět branek. Je účastníkem mistrovství světa 2006, byť jako nehrající čtyřiadvacátý člen kádru. Nechyběl ani na evropských šampionátech v letech 2008, 2012 a 2016.