Musím mít čísla, říkal zlínský záložník Mašek po vítězné trefě

„První gól ve Zlíně a hned vítězný. Asi mě to bude něco stát. Přesnou částku nevím, ale kluci už mi to v kabině hlásili. Ale to je spíše příjemné,“ culila se letní posila Fastavu.

Koncovku jste zvládl dokonale. Improvizoval jste?

Naběhl jsem si mezi beky a dostal výbornou kolmou přihrávku. Prvním dotekem jsem si dal míč celkem dobře, ale pak se mi zasekl pod nohou. Asi tím, jak byl trávník ve vápně hodně podmáčený. Nakonec to bylo i štěstí. Postrčil jsem si ho kolem obránce. Lob na zadní tyč jsem vyloženě chtěl, protože jsem viděl, že brankář vyběhl. Jsem moc rád za gól, ale hlavně za tři body, které jsou pro nás extrémně cenné.

Ve zlínské šatně se slaví vítězství písničkou Vysoký jalovec. Znáte ji?

Už jsem byl v jednom týmu, kde se zpívala, takže to pro mě není novinka. Kluci mi říkali, že je to tradice. Věděl jsem, že to přijde.

Cítíte velkou úlevu, že jste konečně zabodovali?

Přesně tak. Dvakrát jsme prohráli. Byli jsme v obtížné situaci a čekal nás těžký zápas s Libercem. Zvládli jsme ho a od toho se můžeme odrazit pro příští utkání na Slovácku, kde budeme chtít získat zase tři body. Na atmosféru derby se těším. Bude tady pro mě první. Věřím, že přijede co nejvíce našich fanoušků, kteří byli skvělí. Chci jim poděkovat. Hodně nás podrželi. Když jsme dostali na 1:1, tak potom začali ještě více fandit. To nás zvedlo.

Tušil jste, že budete hrát poprvé v sezoně od začátku?

Jsem tady krátce. Den před zápasem mi trenér říkal, že bych mohl proti Liberci naskočit od začátku, tak abych se na to připravil. Jsem moc rád, že jsem hrál po dlouhé době od začátku skoro celých devadesát minut. Herní praxi potřebuji. Věřím, že vítězství a gól mi pomůžou, abych získal sebevědomí a vrátil se do formy, než jsem se zranil a přestal pravidelně nastupovat. Trenér mi říkal, že musím mít čísla. Buď na góly přihrát, nebo je dávat. To se povedlo, ale pořád je co zlepšovat. Musím ještě přidat, více hrát s míčem, více se nabízet, dostat se častěji do hry. Myslím, že to přijde.