Místo úspěšné kariéry vleklá zranění. Nejmladší ligový hráč Mašek končí

„Velké zdravotní problémy už mi nedovolily se do každodenního fotbalového procesu zapojovat na sto procent,“ vysvětlil Mašek pro příbramský web.

Ve středočeském klubu zůstává, bude trénovat divizní B-tým spolu s Tomášem Wágnerem a Karlem Krejčím mladším. „Některé kluky tam dobře znám, takže věřím, že si s nimi poradím a tahle spolupráce bude úspěšná,“ vyhlíží novou výzvu.

Loučí se kdysi velká fotbalová naděje.

Bylo mu 15 let a 322 dní, když v nejvyšší soutěži debutoval.

V posledním kole ročníku 2010/2011 pomohl Příbrami k vítězství 2:0 v Ostravě. Byl o devět dní mladší, než při své ligové premiéře brněnský Pavel Mezlík.

Už během následující sezony přestoupil ofenzivní záložník jako velký talent českého fotbalu do juniorky Hamburku.

V Německu se však neprosadil a po třech letech odešel do nizozemského Cambuuru. Tam vydržel pouze rok a vrátil se zpátky do Česka, kde oblékal dres Bohemians. V té době mu bylo teprve 21 let.

Ačkoliv se uvedl vítěznou trefou v prvním zápase, svůj potenciál nedokázal naplno rozvinout. Mohla za to častá zranění, převážně v oblasti kolene.

Za Bohemians odehrál během tří let 68 zápasů a dal deset gólů, poté zamířil do Mladé Boleslavi.

„To je prostě fotbal, kariéra se vyvíjí různě a v mém případě ji hodně ovlivňovala zranění. Ale vymlouvat se na to nechci,“ řekl tehdy.

Dominik Mašek z Bohemians u míče, stíhá ho sparťanský obránce Michal Kadlec.

Zdravotní problémy se mu však vyhýbat nepřestaly. Čas si krátil netradičně: sbíral houby. Byl to pro něj relax, psychicky si u houbaření odpočinul. Dokonce podílí na fungování instagramového profilu @czech_mushrooms.

Po hostování ve Zlíně jeho kroky vedly v únoru 2022 do Jablonce. Ale za první tým nakonec neodehrál ani jedno utkání, protože se v zápase rezervy zranil...

Letos v lednu se vrátil do Příbrami, kde fotbalově vyrůstal.

Na jaře odehrál jen 211 minut. Víc mu zdravotní stav nedovolil. A teď ukončil kariéru s bilancí 121 zápasů a 18 branek v první lize.