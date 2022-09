Jablonec dál posiluje: získal reprezentanta Malajsie Coolse

Krajní bek nebo záložník má ale s evropským fotbalem velké zkušenosti, protože je bývalým mládežnickým reprezentantem Belgie. Naposledy za ni startoval v kategorii U21 na evropském šampionátu v roce 2019. Následně však začal oblékat dres Malajsie, kterou reprezentuje dodnes.

„Jsem napůl z Belgie a napůl z Malajsie. Belgie má jeden z nejsilnějších týmů světa a když jsem se tedy musel rozhodnout, jakou zemi budu reprezentovat v dospělých kategoriích, vybral jsem si Malajsii. Není to ale tak, že by to byla až moje druhá volba. Jsem rád, že můžu své zemi pomoc a moc si zápasy za národní tým užívám,“ vysvětlil na webových stránkách jabloneckého klubu 26letý Dion Cools, který si dokonce zahrál Ligu mistrů a Evropskou ligu v barvách belgického Clubu Bruggy i dánského FC Midtjylland.

S týmem Brugg třikrát vyhrál belgickou ligu, v lednu 2020 odešel do Midtjyllandu a do Jablonce přichází jako volný hráč. „Těším se na novou výzvu, věřím, že se velmi rychle adaptuji a budu schopný týmu svými výkony pomoci k dobrým výsledkům,“ plánuje si Cools.