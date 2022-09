Cools je hitem internetu. Jablonec díky němu získal tisíce fandů

Příchod v Čechách dosud neznámého malajsijského reprezentanta Diona Coolse do Jablonce rozpoutal doslova šílenství. Šestadvacetiletý pravý obránce či záložník, který se stal s Bruggami třikrát mistrem Belgie a získal i dánský titul s Midtjyllandem, má ohromné množství fanoušků. Ti teď na dálku z Asie bedlivě sledují nejen objekt svého zájmu, ale i FK Jablonec.

Když klub ze Střelnice před několika dny oznámil Coolsův příchod, na Instagramu posbíral neuvěřitelných 40 tisíc lajků a přes 1200 komentářů, převážně od příznivců z Malajsie. Pro srovnání: instagramové příspěvky Jablonce doteď mívaly jen stovky lajků a minimum komentářů. Něco podobného se odehrává i na Facebooku či na Twitteru. Tam si klub dal v angličtině do záhlaví: „FK Jablonec, nový domov Diona Coolse.“

„Když má hráč silnou fanouškovskou základnu na Instagramu, zájem se vždycky částečně přelije i ke klubu, kam zamíří. Něco podobného pocítil například i Manchester United, když tam přestoupil Ronaldo,“ říká s úsměvem mluvčí jabloneckého klubu Martin Bergman. „Každý příspěvek na našich sítích, který se týká Coolse, je na tom dobře, ale i ostatní letí nahoru. Je to dobře pro jablonecký klub, ale myslím, že i pro celý český fotbal, protože se zvýší dosah do zahraničí.“

Diona Coolse sleduje na Instagramu přes 170 tisíc lidí. Tolik sledujících nemá ani pražská Slavia. Jablonec jich měl ještě nedávno jen něco přes deset tisíc, teď se díky boomu kolem malajsijského reprezentanta blíží k šestnácti a za chvíli možná překoná sousední Liberec.

Jablonecké sociální sítě jsou doslova zahlcené vzkazy fanoušků z Malajsie, kde je Cools velice populární. Samotný hráč to navíc podpořil tím, že hned v prvním zápase za nový tým dal gól a přispěl k jabloneckému postupu v poháru přes Motorlet. „Byl to dobrý zápas k tomu, abych se na hřišti trošku poznal a sladil s novými spoluhráči. Je to dobrý začátek. Myslím, že máme kvalitní tým,“ řekl Cools, který v mládežnickém věku reprezentoval Belgii.

A jablonecký trenér David Horejš na jeho adresu dodal: „Je to kluk, který přinese do našeho týmu kvalitu. Věřím, že čím déle s námi bude, tím více se s námi sžije a pomůže nám.“

Příznivci z Asie založili na Instagramu fanouškovskou stránku FK Jablonec a rádi by nakupovali i klubové suvenýry spojené se svým oblíbeným fotbalistou. Má to však háček. „Je to bohužel složité, protože doprava do Malajsie je hodně drahá. Ale hledáme nějakou cestu, jak k fanouškům věci z našeho fanshopu dostat,“ uvedl mluvčí Bergman. V Jablonci by byli hloupí, kdyby s tak obrovským zájmem o jejich nového hráče marketinkově nepracovali. Chtějí to však dělat s citem, aby se z FK Jablonec nestal FK Cools.

Čeští příznivci jabloneckého klubu mají z příspěvků těch zahraničních smíšené pocity: „Smutný je, že teď tady bude víc jeho fanoušků než samotného Jablonce,“ napsal jeden z nich na Facebooku. Jiný s nadějí dodal: „Jestli někdy přijedou na návštěvu, bude konečně vyprodaný stadion.“