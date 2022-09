Jablonec se chce naučit vyhrávat. Hradec nedá nic zadarmo, ví asistent

Pro Jablonec to bude těžký úkol, a to nejen proto, že je ve špatném rozpoložení, ale také kvůli síle protivníka. Hradec i letos překvapuje ligu, zatím si vede skvěle a se 13 body se vyhřívá na třetím místě tabulky.

Jablonec nutně potřebuje vítězství. V dosavadním průběhy sezony nasbíral jen 4 body a je předposlední. V minulém kole zažili zelelenobílí kolaps v Teplicích, kde sice vedli, ale nakonec prohráli 2:3. A aby toho nebylo málo, Jovovič s Malínským se nechali vyloučit. „Takhle nemůžeme nikdy vyhrávat. Měli jsme soupeře na lopatkách, a nakonec odjíždíme jak spráskaní psi,“ lamentoval trenér David Horejš.

Nedisciplinovanost je kromě fatálních chyb v obraně letošním prokletím Jablonce. Tým ze Střelnice už dostal pět červených karet, což je nejvíc ze všech ligových týmů. V neděli sice bude mít kouč Horejš už k dispozici po odpykání trestu Považance, Kroba a také Kratochvíla, který stál kvůli žlutým kartám, ale kvůli vyloučení v Teplicích zase budou chybět zmínění Malínský a Jovovič.

„Čeká nás Hradec Králové, což je dobře organizovaný tým, sází na soudržnost, týmového ducha a je to tým, co nemá výrazné individuality. I když se tam čas od času někdo objeví, ať už to byl Vlkanova nebo teď z ofenzivních hráčů Vašulín nebo Kubala,“ řekl jablonecký asistent trenéra Jiří Kohout.

„Hradec nám nedá nic zadarmo, bude to takový zápas, který může rozhodnout jedna branka. Hradec není tým, který střílí hodně gólů, ale spíš góly nedostávají a jsou schopni vyhrát o jeden gól,“ dodává.

V závěrečných dnech letního přestupního termínu se Jablonci podařilo získat do týmu další nováčky - přišli Joshua Akpudje, Daniel Souček a Vojtěch Patrák. „Okysličilo to kabinu. Je to příchod nových kluků, kteří nám v každé řadě mohou pomoct,“ uvedl Kohout.