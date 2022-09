Jablonecký Martinec se zranil při gólové oslavě, kterou ani nechtěl

Martinec dohrával zápas se zavázanou hlavou. Zranění ale nevyplynulo ze zápalu fotbalového boje se soupeři, ale kuriózně ze zápalu oslavy jeho gólu se spoluhráči. Slavit ho přitom ani nechtěl.

Jablonecký stoper se dostal v 68. minutě na malém vápně k odraženému míči, nekompromisně ho napálil pod břevno a vstřelil důležitý gól na 2:0, kterým svůj tým výrazně uklidnil. K bujarým oslavám se ale nechystal, protože do Jablonce přišel v létě 2020 právě z Hradce Králové.

„Většinou to tak bývá, že klubu, ze kterého přijdete, dáte gól. A přiznám se, že jsem nějak cítil, že bych ten gól teď mohl dát. Hradec ale beru jako svůj mateřský klub a věděl jsem už dopředu, že gól nebudu slavit, myslím si, že to je taková úcta k tomu klubu,“ vysvětil 24letý Jakub Martinec.

Jenže na to spoluhráči nebrali ohled, zejména novic v jabloneckém celku, nigerijský obránce Joshua Akpudje, a oslava se přece jen konala. Ale trochu se zvrtla a Martinec ji odnesl krvavým šrámem na čele...

„Vzniklo tam takové kolečko, přiběhl Joshua a sestřelil nás s Chramem (Chramostou) oba dva. A jak jsme byli blízko hlavami, tak jsme se trefili. Chram to odnesl nosem a já jak Harry Potter,“ vyprávěl střelec gólu s úsměvem. „Chtěl jsem jen, abychom se s klukama objali bez oslav, ale Joshua to trochu přehnal a vlítnul tam mezi nás. On nevěděl, že jsem z Hradce...“

Martinec, jehož výkon proti Hradci trenér David Horejš výrazně ocenil, se na trávník po chvíli vrátil s obvazem na hlavě. Nijak mu to ale nebránilo v tom, aby dál pevně držel defenzivu svého týmu a jeho zafačovaná hlava byla při hradeckých centrech do pokutového území ve vzduchu častokrát vidět při úspěšných zásazích.

Střela Jakuba Martince končí v síti Hradce Králové.

„První zápas s Bohemkou se mi nepovedl, ale v poslední době už se cítím opravdu dobře. Chci být sebevědomý a myslím si, že poslední tři zápasy z mé strany nebyly tak špatné. Chci týmu hodně pomoci v tom, v čem jsem silný, a to hlavně v osobních soubojích,“ míní Martinec, který navíc začíná být platný i v ofenzivě. Gól totiž dal i v předchozím utkání v Teplicích.

Mnohem víc ho ale samozřejmě těšilo, že Jablonec po sedmi kolech konečně zvítězil. „Na výhru jsme čekali dlouho. Chceme to nastartovat, aby výhry přicházely čím dál víc. Bude pro nás důležité odpíchnout se od druhého poločasu s Hradcem. Byl tam obrovský týmový duch a veliká touha po vítězství. Doufám, že tomu tak bude i v dalších zápasech,“ přeje si Martinec. „Teď ve středu chceme postoupit v poháru a před reprezentační pauzou máme ještě poslední ligový zápas na Slovácku a pojedeme tam s tím, že chceme vyhrát.“