Derby je uzavřené, ze soupeřů Vechety a Tkáče jsou parťáci v reprezentaci

Slovácký útočník Filip Vecheta a zlínský záložník David Tkáč.

„Trochu jsem ho pošťouchnul,“ přiznal Vecheta, který v sobotu slavil vítězství 1:0, pročež dorazil na sraz reprezentační jedenadvacítky v lepším rozpoložení než poražený Tkáč.

„O derby jsme si malinko popovídali, že nebylo tak vypjaté jako za starých časů,“ uzavřel Tkáč téma vzájemného ligového utkání.

Od pondělí jsou oba na stejné lodi, na které chtějí doplout na Euro. Šampionát mladíků bude hostit právě Slovensko a to je další dobrý důvod, proč na něj postoupit.

„Euro je sen každého kluka, obzvláště ze Zlína,“ prohodil Tkáč, který je na svém prvním srazu lvíčat.

Vecheta je o chloupek zkušenější, loni v listopadu odehrál ve Španělsku půl hodiny přípravného mače s Norskem. Na jaře však už pozvánku nedostal a přišel tak o závěrečný turnaj v Gruzii.

„Nebudu lhát. Nad Eurem jsem přemýšlel, ale ne nějak moc. Když to nevyšlo, hodil jsem to za hlavu a snažil jsem se na sobě pracovat dál, abych dostal další nominaci. Což se povedlo a teď je potřeba se ukázat,“ vnímá Vecheta, že po odchodu věkově starších hráčů mu kyne větší šance.

Ve čtvrtek večer bude mít ve známém prostředí tuplovanou motivaci předvést, co umí.

„Těším se. Před domácím publikem to bude speciální. Snad se nám podaří v Uherském Hradišti vyhrát,“ přeje si Vecheta.

David Tkáč

Do dějiště federálního derby to má kousek, Tkáč by zase pohodlně došel do zlínského hotelu Baltaci, kde čeští mladíci našli přechodné bydliště. „Původně jsem chtěl přijít pěšky, ale ještě jsem si musel sbalit pár věcí a nechtěl jsem je táhnout na ramenou, tak jsem přijel autem,“ prozradil Tkáč.

Pozvánka ho příjemně překvapila. Sezonu a půl promarodil. Stačilo ale sedm ligových kol nového ročníku a trenérský štáb v čele s Janem Suchopárkem přesvědčil, aby ho povolali.

„Rozjíždím se pomalu. Ještě nejsem ve formě jako předtím. Při řešení některých situací jsem býval klidnější. Dokázal jsem z nich vyjet. I v zakončení jsem byl jistější a ani pohybově to není stoprocentní,“ naznačil Tkáč, že to může být výrazně lepší.

Reprezentační soaré je pro něj vítanou možností, jak se na chvíli zbavit klubových starostí; po sedmi kolech je Zlín v lize poslední.

„Tady bude větší pohoda, než budou mít kluci ve zlínské kabině. Budou přes týden makat, tomu jsem se vyhnul. Je to ale potřeba. Jsem zvědavý, jak se po týdnu vrátím, jaká bude nálada v šatně, jak to bude nachystané. Vletím do toho a snad pomůžu. Musíme začít sbírat body,“ ví Tkáč.

Body do kvalifikační skupiny chtějí sklízet také lvíčata. Po čtvrtečním utkání v Hradišti se vydají na Island. Dalšími soupeři jsou Dánsko, Litva a Wales.

„Máme proti sobě kvalitní soupeře, ale věřím v náš tým. Jsem přesvědčený, že máme také obrovskou kvalitu. Budeme to chtít ukázat na šampionátu,“ prohlásil odvážně Vecheta, od něhož se budou v jedenadvacítce čekat góly, stejně jako od Tkáče.

Zlínský záložník David Tkáč promarodil rok a půl. O to větší pro něj bylo překvapením, když dostal pozvánku na reprezentační sraz českého týmu do 21 let.