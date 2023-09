Havlíka potěšila širší nominace do reprezentace, ale hlavně vítězný gól v derby

„Vím, že se to blíží, ale nijak se na to neupínám,“ říká opora Slovácka, kterou více potěšila širší nominace do české reprezentace a hlavně gól v síti krajského rivala. Ránu zpoza vápna obalil silnější levačkou přesně k tyči mimo dosah gólmana Dostála. „V derby je to vždycky o něco sladší, když se vyhraje.“

Čekali jste až do 74. minuty. Neztráceli jste už víru?

Ne. I trenér nám říkal, že to bude zápas o jednom gólu. Byli jsme trpěliví, hráli jsme dál.

Gól padl po ponechané výhodě. Všiml jste si?

Tráva si naváděl míč na šestnáctku, byl faulovaný, ale ještě stačil míč propíchnout na mě. Rozhodčí naštěstí nechal hrát.

Trenér Svědík o vaší gólové střele řekl, že jste do ní nedal sílu, ale chytrost. Souhlasíte?

Proti mě vybíhal soupeř, takže jsem ani jinou možnost neměl. Musel jsem to dát kolem něj a naštěstí to zapadlo. Ani nevím, jestli to tečoval.

Potřetí v sezoně jste vyhráli 1:0. Chtělo by to už pohodovější vítězství, že?

Pořád si říkáme, že nám to teď v útočné fázi moc nejde. Nedáváme tolik gólů, kolik bychom chtěli. Na to, jaké máme šance... O to více musíme dobře bránit.

Jak moc chybí distancovaný útočník Cicilia?

Hodně. Chceme dostávat do vápna centry a on ta výšku má, navíc je silný s míčem. Určitě by nám pomohl.

Slovácký útočník Filip Vecheta se snaží uniknout Jossu Didibovi ze Zlína.

Předchozí dvě domácí derby jste vyhráli 3:0 a 2:0 po dlouhé přesilovce. Bylo to tentokrát těžší?

Zápas jsem začali dobře, tlakem do šestnáctky, ale v koncovce nám to vázne. Pak jsme začali kazit balony v přechodové fázi a Zlín nám chodil do brejků. Dobře bránil, byli hodně u sebe, zavírali nám prostory. Naštěstí z toho nic nebylo. Měli nějaké standardky, které jsme si pohlídali. Druhý poločas jsme až na jednu situaci, kdy nám utekl Vukadinovič, zvládli dozadu dobře. Hrálo se na jednu bránu, lítalo nám to nad, ale jedna střela se naštěstí ujala.

Ze sedmi kol máte 14 bodů, držíte se těsně pod špicí. Jste spokojení se vstupem do sezony?

Až na dva domácí zápasy nám začátek vyšel dobře. O to více jsme toužili zvládnout derby, potěšit fanoušky. Chceme se držet nahoře.