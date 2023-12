Měl jsem na krajíčku, přiznal slovácký fantom Havlík. Je nejlepším střelcem ligy

„Říkal jsem si, že už to snad ani není možné. I Michal Trávník mi po jednom gólu povídal, ať střílím z každé pozice, že mi tam spadne úplně všechno,“ culil se slovácký fantom.

Svůj podzimní brankový účet vylepšil na deset. A mimochodem, Slovácko díky jeho kanonádě vyhrálo 5:2.

Jste nejlepší střelec ligy, jak vám to zní?

Dobře. Hlavně jsem rád, že pomáhám týmu. Ale že bych si dával cíle stát se nejlepším kanonýrem ligy, to ne.

Kdy jste dal naposledy čtyři góly, v žácích?

Na to si fakt nevzpomínám. Kdoví, jestli jsem je vůbec někdy v jednom utkání vstřelil.

Kolik vás to bude stát?

Už mi pokladník hlásil, že to bude drahé.

Který gól se vám líbil nejvíce? Druhý na 3:2 z dálky pod břevno?

Asi ano. Krásně se to přede mnou otevřelo. Naváděl jsem si balon a střela se povedla. Ale byla tam jemná teč obránce. Myslím, že by jinak letěla doprostřed brány. Míč trochu vychýlil a hezky zapadl pod břevno.

Ceníte si, že jste se prosadil i slabší pravačkou?

To je pravda. Trošku jsem se bál, že to pravou ani netrefím, ale podařilo se.

A ještě jste měl šanci hlavou.

Milda Petržela hezky centroval. Bohužel jsem míč trefil ramenem.

Mohl jste mít pět branek, kdyby vás pustil Daníček k pokutovému kopu.

Zrovna když jsem šel na tiskovku, říkal mi, že ať nejsem naštvaný, že mi nenechal penaltu. Ale ne. Vlasta je náš penaltový mág. Proměňuje je s přehledem, nehrnu se do nich.

Paradoxně nemáte ani jednu gólovou asistenci. Neštve malinko spoluhráče, že jim nenahráváte?

To netuším. Jsem rád, že jim pomáhám góly. A nahrávky? Třeba ještě přijdou. Každý mi říkal, střílej, ale nebyl jsem ve správných pozicích. Teď jsem výše, sedlo mi to tam, dostávám se do šancí, ke střelám. Mám od trenéra volnost. Padá mi to. Jsem spokojený.

Při pozápasovém děkovačce jste šel do kotle. To byl váš nápad?

Fanoušci mi volali, ať jdu za nimi. Šel jsem a bylo to super. Už když jsem dal třetí gól a celý stadion vyvolával moje jméno, měl jsem slzy na krajíčku. Užíval jsem si to.

S kým jste se objímal u tribuny? S manželkou, která nechybí na každém zápase?

To byla paní Pašková, naše fanynka. Gratulovala mi. Popřáli jsme si hezké svátky. Potěšilo mě, že za mnou přišla.

Uvidí vás na jaře v drese Slovácka?

To nevím, teď to neřeším. Máme před sebou poslední letošní zápas. Nechávám to na volno, kdy bude čas. Proberu to se svým agentem panem Nehodou.