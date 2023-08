Není proč se nervovat. Ale výhra pomůže, říká stoper Pardubic Halinský

„Nálada v kabině ale kvůli tomu není špatná. Po pěti kolech máme čtyři body, takže na sebe neházíme nějakou zbytečnou nervozitu,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Denis Halinský, jenž je první polovinou zmíněných nových stožárů v pardubické obraně.

Výsledky Jak si Pardubice a Slovácko vedou v první lize 3. kolo 5. srpna Sparta – Pardubice 5:2

Slovácko – Olomouc 0:2 4. kolo 13. srpna Pardubice – Karviná 2:1

Bohemians – Slovácko 0:1 5. kolo 19. srpna Liberec – Pardubice 1:0

Slovácko – Ml. Boleslav 2:2 6. kolo sobota Pardubice – Slovácko 15.00 Pozn.: V loňské sezoně braly oba týmy jednu výhru. Pardubice 3:1 a Slovácko 1:0.

Dvacetiletý hráč ještě letos v sestavě nechyběl ani minutu a lze jej tedy na hřišti očekávat i během sobotního zápasu Pardubic se Slováckem. Hraje se od 15 hodin.

„Hodně by nám pomohlo proti Slovácku uspět, protože bychom se tím odpíchli od spodku tabulky. Víme, že to bude důležitý zápas,“ uvědomoval si Halinský. „Musíme do utkání vlétnout od první minuty. Hrát organizovaně a být odvážní. Půjdeme do toho s vítěznou mentalitou, takže bych chtěl naše fanoušky pozvat na hezký fotbal,“ dodal.

Na odvaze týmu neubírá ani minulý nepovedený duel v Liberci (0:1), proti Slovácku se Pardubice chystají těžit z něčeho jiného. Budou totiž hrát v domácí CFIG Areně a právě tam naposledy braly letošní premiérové tři body za vítězství 2:1 nad Karvinou.

„Hráli jsme soubojově, dostupovali jsme hráče a kvalitně organizovali hru. To bude důležité i proti Slovácku, protože tým okolo trenéra Svědíka hraje důrazně. Bude to válka, ale věřím, že ji zvládneme,“ přál si Halinský.

Darované vítězství

A když na to přijde, i na zmíněném souboji s Libercem dokázal najít pozitiva.

„Byly pasáže, kdy jsme dokázali hrát s hlavou nahoře a ukázali jsme, že jsme taky nebezpeční. Pravda ale je, že vítězství jsme Liberci darovali. Domácí skórovali poté, co jsme nechali propadnout balon za naši obranu, a pak měli i nějaké další šance. To se stávat nesmí,“ upozorňoval Halinský.

V Pardubicích má vyřízené roční hostování z pražské Slavie a teprve v letošní sezoně sbírá své vůbec první ligové starty. Chyběl tak u posledního vítězství Pardubic nad Slováckem 3:1, které se zrodilo v závěru loňské základní části. Na podzim zase slavilo Slovácko domácí výhru 1:0.

V letošním případě zatím svěřenci Martina Svědíka zažívají poměrně klidný start do sezony. Na šestém místě tabulky zaostávají s osmi body jen o dva za třetí Plzní. Pardubicím pak patří třináctá příčka.