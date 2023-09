Pardubický Halinský v české jedenadvacítce. Je to velká meta, raduje se

Důvěru dostal pro přátelský zápas se Slovenskem (ve čtvrtek od 18 hodin v Uherském Hradišti) a kvalifikační duel na Islandu o Euro 2025.

„Ještě nemám úplně jisté, že si zahraju, ale udělám pro to maximum. Chci vyhrát oba zápasy, hlavně ale musíme dobře vstoupit do té kvalifikace,“ plánoval Halinský.

Dvacetiletý stoper letos prožívá premiéru v české nejvyšší soutěži. Na trávě zatím nechyběl ani minutu a v sedmi zápasech viděl dvě žluté karty.

„Musím realizačnímu týmu moc poděkovat za to, jakou mi dává příležitost. Hraju nejvyšší soutěž, takže to mi k nominaci určitě pomohlo,“ vážil si Halinský.

V mládežnických reprezentacích má za sebou prozatím čtyři starty. První pozvánku dostal do kategorie U19, v ní se ale ještě na trávník nedostal a seděl jen na lavičce. Dočkal se až loni v červnu v přáteláku „dvacítky“ proti Chorvatsku, Vlašimi a v Elitní lize proti Itálii a Portugalsku.

„Když jsem si nezahrál v ‚devatenáctce‘, tak mě to pak o to víc motivovalo do další práce. Přišly starty za ‚dvacítku‘, ale U21, to už je v podstatě dospělá reprezentace. V mém životě je to velká meta,“ pyšnil se Halinský.

Pardubický stoper Denis Halinský brání útočníka Matyáše Kozáka z Bohemians.

Na srazu se přece jen potká i s jiným Pardubákem. Gólmanem Lukášem Horníčkem, který v roce 2019 odešel do portugalské Bragy.

„Lukáše znám moc dobře, určitě ho budu pozdravovat,“ vzkázal Halinský. Ten si reprezentační pauzu v podstatě protáhne o týden. Hned po přestávce totiž Pardubice čeká domácí souboj s pražskou Slavií (16. září od 18 hodin) a právě z ní Halinský u Východočechů hostuje. Do utkání tak nebude moci zasáhnout. Vyběhne až 24. září v Plzni. Hraje se od 15 hodin.