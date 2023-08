Jedenadvacítka vstoupí do kvalifikace se šesti sparťany, v nominaci nechybí Daněk

Se šesti sparťany včetně v klubu nevyužitého Kryštofa Daňka vstoupí fotbalová reprezentace do 21 let do nového období. V září na Islandu odstartuje kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, které v roce 2025 hostí Slovensko. Vedle Islandu jsou soupeři Čechů ve skupině ještě Dánsko, Wales a Litva. „Litva je outsider, ostatní týmy jsou vyrovnané,“ pravil trenér Jan Suchopárek.