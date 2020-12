Iniciativa Čistý hattrick: Ať fotbal řídí hlavně kluby

Jejich snahou je změnit podmínky zejména v budějovickém okrese, postupně i v Jihočeském kraji a ještě výš. „Obraz českého fotbalu na nejvyšší úrovni je neúcta k tomu, jak se dobrovolníci ve volném čase a zadarmo věnují trénování v menších klubech,“ zdůrazňuje Jiří Malý, jeden z organizátorů.

Malý společně s plánským Janem Pintérem, trenérem Karlem Musilem a dalšími fotbalovými nadšenci jsou ve své snaze úspěšní. Z 52 klubů v okrese se pod dokument podepsalo hned 35 z nich, několik dalších je podporuje neoficiálně.

„Objíždíme kluby a chceme od nich slyšet, kdo by měl vést okresní fotbal. Debatujeme a zvažujeme, kdo by mohl kandidovat ve volbách. Ať si pak kluby zvolí toho, koho opravdu chtějí,“ vysvětluje Malý, který působí v Mokrém u Budějovic.

A o čem vlastně celá iniciativa je? Program žádá od okresního svazu zejména transparentnost, fair play, zlepšení komunikace, změnu systému soutěží, pomoc se zajištěním financí pro kluby, práci s mládeží či nové a kvalitnější rozhodčí.

„Máme v plánu celou řadu aktivit. Chceme do fotbalu dostat i schopné funkcionáře nebo zabránit tomu, aby se sportem skončili hráči v problematickém přechodu ze žáků do dorostu nebo z dorostu do mužů,“ tvrdí Malý.

„Kdo má rád fotbal, tak se mu to musí líbit. Hledíme na rozvoj našeho sportu a myslíme si, že dění by měly řídit hlavně kluby. Nesmí to být rozhodčí, u kterých dochází ke střetu zájmů. Korupce nemůže mít ve fotbale místo. A pokud by na ni došlo, chceme vytvořit systém, který tomu zabrání,“ pokračuje.

Snaha o změnu směřuje k lednové valné hromadě. Ve čtvrtek se organizátoři sešli i se zástupci „Fevoluce“, za níž stojí velké osobnosti českého fotbalu. „Vznikli jsme ještě před Fevolucí, myšlenkami jsme si hodně podobní a máme společný cíl. Spolupracujeme i s Čistým fotbalem,“ dodává.

Program podpořily i hvězdy jako Vladimír Šmicer, Tomáš Sivok, Jiří Kladrubský nebo hokejový brankář Jakub Kovář. „Myslím si, že je to skvělé. Doufám, že se postupem času připojí další a další kluby. Společně chceme vrátit fotbalu radost, důvěru a fair play,“ uvádí Sivok.

Nabízí se otázka, proč kluby a trenéři reagovali až po zatčení Romana Berbra. „Nedokázal bych fungovat v systému, který byl dřív. My nechceme na někoho útočit nebo obviňovat ho, že je Berbrovec. Chceme posunout náš sport. A teď je ten pravý čas,“ vysvětluje Malý.

35 klubů z 52 na Budějovicku podepsalo iniciativu Čistý hattrick. Podporují ho i další.