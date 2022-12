Přibývá karet, na hřišti roste agresivita, všiml si šéf jihočeské kopané

„Agresivita roste a vážných zranění přibývá. A to nejen u nás na jihu Čech,“ přiznává předseda jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pintér.

Byl tento zákrok podobný tomu, který utrpěl Petr Čech, jenž po zásahu kolenem a fraktuře lebky ve zbytku kariéry nosil helmu?

Ano, velmi podobný. Natáčí se všechny zápasy v kraji i I. A třídě, ale tato situace není na videu dobře vidět. Při udílení trestu se rozhodovalo podle zápisu rozhodčího, zprávy delegáta a výpovědi hráčů. Bylo to nezaviněné, ale každý na hřišti je odpovědný za své jednání.

Jak dopadl brankář Brůha?

Jednu sanici má zlomenou, druhou roztříštěnou. Poškodil se mu i nějaký nerv a necítí dobře bradu. Je to těžké zranění a bohužel agresivity na hřišti celkově přibylo.

Je to tedy smutný trend?

Ano, bohužel. Víme o tom, že to tak je po celé republice. Roste agresivita, vulgarita i počet rozdaných žlutých a červených karet. Úkolem svazu je, aby chránil hráče. Císařovský dostal trest na deset měsíců, proti kterému s odvoláním neuspěl. V šesti z deseti měsíců se ale nehraje, takže jde reálně o třináct týdnů.

Vážných zranění bylo na podzim víc?

Bylo, týkala se také gólmanů. Už to nebude náhoda. Apeluji na všechny fotbalisty, že chodíme hrát pro radost a musíme myslet i na druhé, aby se něco takového nedělo.

Co říkají zmiňované statistiky?

Loni padlo za podzim 113 červených karet, letos 140. To je nárůst o dvacet procent. Víc bylo i žlutých karet. Čísla stoupla i u mládeže.

Odráží fotbal náladu v celé společnosti?

Určitě. Fotbal je nejmasovější sport, má 330 tisíc členů a ukazuje se v něm, jak na tom lidé jsou. Věci kolem nás všechny ovlivňují a pak se to přenáší i na hřiště. Někdo může říct, že já mám co říkat. Ale snažím se to také odbourat a nejsem zákeřný. Zní to jako klišé, ale je dobré si napočítat do deseti. Všechno je to jen o lidech. Jak se budou chovat, takový fotbal bude.

Jaký byl sportovně podzim pro jihočeský fotbal?

V ČFL jsem čekal víc od béčka Dynama. Věřím, že soutěž udrží, stejně jako Písek. V divizi jsou Jihočeši na prvních třech místech, to je úžasné. Pomohlo by, kdyby se další tým dostal do třetí ligy. V krajském přeboru má zpátky do divize nakročeno Jindřichův Hradec, daří se nováčkům. Poslední jsou s jediným bodem Prachatice, to je velké zklamání. Dlouhodobě to tam nefunguje. V I. A třídě jsou na tom nejlépe ve skupině A Strunkovice, kde mají dobré hráče i finanční podporu. V béčku dělí jediný bod prvních pět nejlepších týmů, to bude zajímavé.

Jedna kontumace, nedohraný zápas a obrovské příděly. To zažily Nemanice v I. A třídě. Mají nebo měly problémy i jiné týmy?

Po třetím kole se odhlásila z I. B třídy Soběslav B. Hráči se rozutekli i v Nemanicích, kde to nevzdali, i když to muselo být frustrující. Toho si vážím. Přes zimu to chtějí dát znovu dohromady. Jinak věřím, že sezonu dohrají všichni. Ale je otázkou, jestli nezměnit systém soutěží.

Zvažujete tuto možnost?

Ano. Se šéfy krajských svazů jsme řešili s FAČR restrukturalizace. Hráčů je málo, soutěží hodně, kvalita chybí. Obecně změny chtějí ve všech krajích. Aktuální návrh zní, že by bylo osm úrovní a vždy dvě soutěže by řídila jedna asociace. U nás by zůstal krajský přebor o šestnácti týmech, v „šesté lize“ by byly tři skupiny po čtrnácti. Zbylých čtyřicet dva týmů by spadlo do sedmi okresů, takže průměrně šest do každého. Soutěže to zkvalitní.

Kdy mohou změny nastat?

Reálně tak za dva až čtyři roky. V kraji by se prakticky zrušily I. B třídy, to je také důležité. Ale to hlavní by se změnilo výš. Ze dvou třetích lig by byla jedna a divize by zůstaly tři. Bylo by rozumné, aby se změny udály najednou.

Minulý pátek na setkání výkonného výboru a zástupců okresních svazů dorazil i předseda celé české fotbalové asociace Petr Fousek. Co jste probírali?

Bylo to pracovní jednání. Řešily se změny ve formátu soutěží dospělých i mládeže. Probrali jsme i počty rozhodčích, kdy vystoupil Jiří Malý, který sehnal přes třicet mladých nováčků. Akce se povedla.

Tomáš Pintér

Platí dál podstav rozhodčích?

Ano. Noví sudí jsou většinou mladí kluci, kteří mají limity. Začnou u přípravek, pak se je snažíme dávat jako asistenty na lajnu ke zkušenějším rozhodčím spíš do krajských soutěží, aby je to na úvod neodradilo. Snažíme se pomoci hlavně v jednotlivých okresech. Na sezonu máme na listině 125 rozhodčích, ale část vypadne po fyzických testech, před víkendem začnou přicházet omluvy a najednou sudí pískají dva až čtyři zápasy za víkend.

Na mistrovství světa se razí trend s dlouhým nastavením. Budete to prosazovat i v kraji?

Musí to fungovat jednotně. Stejně jako při posuzování ruky, aby se pískala stejně v Lize mistrů i v krajském přeboru. A podobné to podle mě bude s nastavením. Jsem jedině pro, moc to pomohlo. A zase je to o lidech. Když rozhodčí řekne trenérům a kapitánům, za co vše nastavil tolik minut, tak je vše jasné.

Těžká finanční situace jistě doléhá i na kluby. Jak jim jako svaz dokážete pomoci?

Pro kluby jsou důležité dotace a podpora obcí, měst či kraje. Náš svaz má rozpočet 2,7 milionu korun, z toho milion a 270 tisíc dostáváme z FAČR. Většina peněz je ale vázaná na projekty. Nyní připravujeme jeden na vzdělání mládežnických trenérů, ale je to věc za jeden až dva miliony. Je to začátek, aby trenéři byli tak kvalitně vzdělaní, aby dobře vedli mladé sportovce. Díky dobrému hospodaření svazu nám na konci roku zbyly peníze, které jsme investovali do výbavy klubů. Loni to byly bohatě vybavené lékárničky do všech celků, jedna stála čtyři a půl tisíce. Letos do týmů krajského přeboru pořídíme VEO kamery, které eliminují lidský faktor a kluby nemusí shánět lidi na natáčení. Výstupy jsou skvělé.

Do krajského poháru se loni přihlásilo jen pět týmů, ale finále se hrálo na ligovém stadionu Dynama. Zvedl se letos zájem?

Ano, je to skvělé. Přihlásilo se 21 týmů, včetně vítězů okresních kol. Došli jsme do semifinále, finále bychom chtěli znovu odehrát na stadionu Dynama. Uvidíme, jak to vyjde s termíny. Od osmifinále dostává každý tým za vítězství sud piva, kluby si to chválí. Povedlo se nám částečně zvednout i čísla v poháru mládeže.